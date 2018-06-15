「川金會」朝媒獨家影像　川普向北韓將領敬禮

2018年06月15日 02:29 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據香港東網報導，北韓官方電視台14日播出領袖金正恩，在新加坡出席美朝峰會（川金會）的影像，當中部分畫面更是首次曝光，包括美國總統川普向北韓將領敬禮。

有關「川金會」當日的情況，北韓官方電視台播出金正恩與川普，互相介紹美朝官員代表團。金正恩介紹隨團的將領時，川普伸手打算與對方握手，但對方先向他敬禮。川普見狀亦禮貌地向對方回敬禮。該名將領應該是北韓人民武力相（相當於國防部長）努光鐵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，一名美國官員向CNN表示，川普聽取過禮規相關簡報，根據禮規美國元首不用向他國將領回敬禮。但白宮並不認為川普向北韓將領敬禮有錯，據該官員指出，川金會那天美方的做法就是，要向金正恩及其隨團代表顯現敬意。

北韓官方電視台播放的影像長達40分鐘，形容金正恩是「受到舉世尊敬的世界領袖」。畫面可見金正恩抵達新加坡後，在入住的瑞吉酒店與北韓代表團成員對話。其後，畫面播出金正恩於峰會前一晚，在新加坡夜遊時獲民眾熱烈歡迎的情況。

峰會結束後，金正恩乘坐大陸的專機返抵平壤，大批軍民在場迎接。朝中社在報導中，形容金正恩主導朝鮮半島政治形勢潮流，開闢朝美關係新局面，又指美朝峰會令全球沸騰。

(中時 )