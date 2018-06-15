「川金會」朝媒獨家影像　川普向北韓將領敬禮

北韓官方電視台播出峰會獨家影像，包括川普向北韓將領敬禮。（圖／摘自網路）

友善列印
中時

王嘉源／綜合報導

據香港東網報導，北韓官方電視台14日播出領袖金正恩，在新加坡出席美朝峰會（川金會）的影像，當中部分畫面更是首次曝光，包括美國總統川普向北韓將領敬禮。

有關「川金會」當日的情況，北韓官方電視台播出金正恩與川普，互相介紹美朝官員代表團。金正恩介紹隨團的將領時，川普伸手打算與對方握手，但對方先向他敬禮。川普見狀亦禮貌地向對方回敬禮。該名將領應該是北韓人民武力相（相當於國防部長）努光鐵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，一名美國官員向CNN表示，川普聽取過禮規相關簡報，根據禮規美國元首不用向他國將領回敬禮。但白宮並不認為川普向北韓將領敬禮有錯，據該官員指出，川金會那天美方的做法就是，要向金正恩及其隨團代表顯現敬意。

北韓官方電視台播放的影像長達40分鐘，形容金正恩是「受到舉世尊敬的世界領袖」。畫面可見金正恩抵達新加坡後，在入住的瑞吉酒店與北韓代表團成員對話。其後，畫面播出金正恩於峰會前一晚，在新加坡夜遊時獲民眾熱烈歡迎的情況。

峰會結束後，金正恩乘坐大陸的專機返抵平壤，大批軍民在場迎接。朝中社在報導中，形容金正恩主導朝鮮半島政治形勢潮流，開闢朝美關係新局面，又指美朝峰會令全球沸騰。

(中時 )

加拿大樂觀預期CETA將獲歐盟所有… 出乎意料 川金會原來簽的是「中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。