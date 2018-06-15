台南公園蓮潭驚見浮屍 公園內20多名遊客圍觀

警方在台南公園岸邊查證死者身分，現場就有民眾在一旁圍觀。（程炳璋翻攝）

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有百年歷史的台南火車站前台南公園蓮潭14日下午3時驚見一具浮屍，警方釐清死者身分為住安南區的林姓男子，他當天上午還在鹿耳門天后宮與人聊天，下午卻陳屍潭中，且蓮潭水深僅1公尺，初步推測天雨失足滑落池潭內，警方已報請檢察官相驗，進一步釐清案情。

42歲林姓男子家住安南區鹿耳門天后宮附近，鄰居稱他的頭腦不靈光，平時以廟會打零工為業，每天沒事都會騎單車到台南公園與成群的外籍移工乞討，這群外籍移工偶爾會給他零錢花用。

台南公園1名管理員14日下午3時在公園內的蓮潭內發現他陳屍池內，驚嚇報警，警消到場將他打撈至岸邊時，已無生命跡象，根據警消打撈時，因屍體碰觸岸邊而流出鮮血的傷口推測，應該剛過世不久。

但公園內的蓮潭水深僅1公尺，林男意外溺斃令人納悶，附近監視器未拍下他落水畫面，警消處理屍體時，一度擔心是一起謀殺案，公園下午人多，現場聚集20多名民眾圍觀。

林男口袋內僅有一張計程車司機名片，警方循線尋找，才知道司機是死者同鄉的朋友。

計程車司機轉告知林男家屬前來指認屍體，家人表示，他在當天上午7時許，還在安南區鹿耳門天后宮附近與鄰居聊天，不料下午3時就遭發現出意外。

林男過去常到公園閒晃，警方初步推斷是雨天失足落水，真相仍須等候檢察官15日相驗釐清死因。

(中時 )

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