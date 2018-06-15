中軌道衛星輔助搜救系統地面接收站動工興建 將可縮短訂位時間 提高搜救效率

航港局局長謝謂君(前)親自主持中軌衛星動土典禮。圖：航港局提供

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交通部航港局配合國際衛星輔助搜救組織(COSPAS-SARSAT)推動中軌道衛星搜救系統(MEOSAT)，規劃於屏東縣大平頂建置我國之中軌道衛星輔助搜救系統地面接收站（MEOLUT），並於昨(14)日舉行動土典禮，該接收站完成後可大幅提升定位精準性、縮短定位時間及人命搜救效率。

依據國際衛星輔助搜救組織(COSPAS-SARSAT)第55次理事會決議，因現有低軌道衛星(LEOSAR)即將停止服務，要求各會員國於2018年前完成建置中軌道衛星系統初期作業能力(IOC，Initial Operational Capability)，以達成全球中軌道衛星輔助搜救系統於2020年正常服務之目標。

為使我國現有低軌道衛星輔助搜救系統能順利更換至中軌道衛星輔助搜救系統作業，航港局積極推動本建置案，總經費共2億2,450萬元，預計今(107)年底前完成接收站建置，後續將提報2019年國際衛星輔助搜救組織理事會議決定啟用期程。

動土典禮由航港局局長謝謂君親自主持，謝局長表示，中軌道衛星輔助搜救系統地面接收站正式運作後，將可提供我國獲得更快速、精確之遇險船舶定位資料，並可藉由連續性接收及發送訊息，達到國際通報機制，為國際人道救援提供一份心力。同時，我國亦可利用接收衛星數量涵蓋密集性，有效縮短搜救時間及提升搜救效率。

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