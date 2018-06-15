熱低壓恐成「凱米」颱風！週五南台豪雨特報 19縣市防強風

2018年06月15日 05:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

明天開始就是端午連假了，然在連假前夕，位在南海的熱帶性低氣壓恐發展今年第六號颱風「凱米」。此外，受到熱地壓受及其外圍環流影響，今天全台有雨，特別是南台灣！氣象局今（15日）早針對南台4縣市發布豪雨特報，中部、宜蘭、花東等8縣市發布大雨特報，另19縣市防強風。

氣象局今（15日）早針對南台4縣市發布豪雨特報，中部、宜蘭、花東發布大雨特報，另19縣市防強風。（圖取自氣象局網頁）

端午連假出遊恐泡湯？今日熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，台灣南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨；明（16日）滯留鋒面及西南氣流影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖仍有有陣雨或雷雨。

今、明兩天天氣不穩定，易有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生，氣象局今早針對屏東發布大豪雨特報，鄰近的高雄、台南、台東，發布豪雨特報；明日台灣西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及澎湖沿海有長浪發生的機率，請注意。

值得注意的是，位在南海熱帶性低氣壓已步步逼近台灣，預計今日中心將進入高雄、屏東一帶；高雄、屏東及恆春半島沿海地區已出現9到10級強陣風。

此熱低壓不可小覷，一旦發展為颱風「凱米」，氣象局可能海上、陸上颱風警報同時發布。氣象局也請在巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日中部、雲嘉南空品區、金門及馬祖為「普通」等級，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)