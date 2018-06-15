為酒而生表「新藝」 金車BUCKSKIN 柏克金啤酒餐廳開賣

2018年06月15日 06:56 工商 姚舜

〈獨家鴨肝烤布蕾〉內有鹹鮮的鴨肝，甜鹹共濟、挑逗味蕾食慾。（攝影／姚舜）

〈Buckskin 蘑菇啤酒蝦〉是採用金車海水養殖且自然無添加的白蝦、Buckskin 啤酒與新鮮磨菇炒製，適合搭配有煙燻味的啤酒。（攝影／姚舜）

以北非小米為基底的〈庫斯庫斯鮮蝦沙拉〉，為一道口味清爽的消暑冷菜。（攝影／姚舜）

〈什錦野菇半熟蛋燉飯〉用了牛肝菌、蘑菇和香菇，燉飯上層並灑了烤的酥脆的金針菇絲增加口感。（攝影／姚舜）

〈炸燻燻豬耳朵〉是將豬耳朵用香料水煮軟後、冷卻、切條，再裹薄粉酥炸，是一道開胃小酒菜。（攝影／姚舜）

〈 BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉主菜有各式牛排可以選擇，其中〈燒烤牛肩胛〉每份800元，CP值頗高。（攝影／姚舜）

適合搭配黃金拉格啤酒的〈盤克夏戰斧豬排〉，肉質鮮嫩且多汁。（攝影／姚舜）

〈葛瑪蘭威士忌蔔萄提拉米蘇〉是讓客人以湯匙自由舀取，一匙下去無論舀多少，都只算一個固定價格260元。（攝影／姚舜）

〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉內規劃有一根據Logo設計的馬蹄鐵形吧檯。（攝影／姚舜）

〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉有12 種金車集團自行釀造的德式生啤酒供客人品嘗。（攝影／姚舜）

採歐風設計的〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉，以優雅藍色壁磚設計牆面，展現獨特品味。（攝影／姚舜）

〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉提供不同容量的酒杯與組合供客人品評柏克金啤酒，且附對照表讓客人了解不同啤酒的風味與苦味。（攝影／姚舜）

位在台北市信義區的金車〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉有室外用餐區，客人可在此喝啤酒用餐。（攝影／姚舜）

繼推出BUCKSKIN柏克金啤酒後，金車集團正式將經營觸角向餐飲市場延伸，開在台北市信義區餐飲一級戰區的〈BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳〉並於即日起開賣幕。這是全台第一家以啤酒為主題的餐酒館，更是全台第一家可以全面「以啤酒佐餐」的食尚餐酒館，客人在店內除了可以品嘗金車集團以德國傳統釀酒工藝釀製的12款德式生啤酒，菜單上50道菜餚中不少更是「為啤酒而生」，提供啤酒老饕與食饕吃貨「以葡萄酒佐餐」的全新味覺體驗。

位在台北市信義區松仁路、寒舍艾美酒店對面的〈BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳〉，營業面積占地約90坪，並分為吧台區、開放區、包廂區與戶外區，餐廳以歐式餐酒館風格裝潢設計，並古銅色建材穿針引線搭配以啤酒花設計的造形吊燈，以及座位區的麥芽裝飾，凸顯「釀啤酒」的主題氛圍。整面貼著優雅藍壁磚的牆面，則是BUCKSKIN柏克金的品牌識別主色系。

吧台後方牆面上12支古銅色的「銅管」，形色讓人聯想到歐洲大教堂中的管風琴，一字排開、非常壯觀。這是供應金車以德式釀酒工藝自釀12款不同風味啤酒出酒處。為了確保風味品質，出酒器最後段的材質以不鏽鋼打造，服務人員取杯盛酒時，會先讓任酒先流走一部份，目的是避免啤酒在管內停留了一段時間，影響了溫度與風味。

為了讓客人認識並了解12款啤酒的個性、風味與特質，〈BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳〉除準備了不同容量的酒杯讓客人品飲，更有可一次出3杯啤酒的「小三福」或一次4款啤酒的「啤酒籃」讓客人點用。杯底則襯著寫有號碼的紙製杯墊，客人可以根據號碼看著對照表，認識「黃金拉格」、「科隆」、「德氏皮爾森」、「多特蒙德出口」，或是「三月」、「德式小麥」與「煙燻」等不同啤酒的風味。值得一提的是，對照表上不只有酒精度 說明，還註記著每款啤酒的「苦度」（Bitterness），貼心地讓客人選擇自己想品嘗的啤酒。

國際餐飲業界，「以啤酒佐餐」的風氣方興未艾，除愈來愈多國際知名餐酒館開始在酒單上提供啤酒讓客人佐酒，不少國際名廚亦注意到了這股新食尚，開始設計適合搭配啤酒享用的菜餚。此外，國際食壇並有一些頂尖大廚開始接受釀酒廠的邀約委託，專門研發設計適合佐酒的啤酒。

金車集團顯然注意到了這股流行食尚，〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉菜單上的50道菜餚，皆標榜「為啤酒而設計」，從開胃菜、主菜到甜點，皆適合搭配啤酒一同食用。這樣的「態度」與概念，需要有廚藝團隊去發揮靈感與創意去研發與執行。客人到此新餐廳，不妨照著餐廳服務人員的推介與建議，試試菜單上的菜餚與他們推介的啤酒「究竟搭不搭」。

〈Buckskin 蘑菇啤酒蝦〉是以金車海水養殖且自然無添加的白蝦，Buckskin 啤酒與新鮮磨

菇料理，最後並灑了新鮮羅勒葉提香。餐廳建議，享用這道菜適合搭配〈煙燻啤酒〉，客人可以試試酒汁中的煙燻味、培根味與木質味是否搭配。

〈德式黑啤酒〉帶著一股微微的咖啡香，以及焙燒和堅果的氣味，而這款啤酒非常適合搭配〈黑嘛嘛薯條〉。初試這薯條，那「既熟悉又陌生」的味道著實讓人摸不著頭腦，卻與德式黑啤酒很速配。主廚告訴我，這薯條上的點點黑色粉末，是將梅干菜炸了乾酥後磨成的粉末。謎底揭曉，讓我想到香港米其林三星餐廳〈Bo Innovation〉主廚「廚魔」用梅干菜作的冰淇淋。

除了為Paring而生的菜餚外，〈 BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉菜單上亦有不少廚藝團隊研發的創意下酒菜，例如甜鹹共濟的〈獨家鴨肝烤布蕾〉與〈炸煙燻豬耳朵〉，都是有有趣且美味的趣食。而〈啤酒肉凍〉和〈噶瑪蘭威士忌葡萄提拉米蘇〉則分別用到了金車自家產的啤酒或威士忌入菜。其中提拉米蘇的供餐方式更有趣，服務人員捧場「整盆」提拉米蘇到客人桌號邉，讓客人自已用湯匙舀取，能挖多少就挖多少，只要不散落掉下來都算客人的，一次一匙一口價：260元，挖多了賺到。

〈BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳〉不是一家Fine Dining餐廳，更不是賣〈炒蛤蜊〉的「啤酒屋」，而是一家充滿有趣味覺體驗的啤酒食尚餐廳。更重要的是，這裡的德式啤酒全是在台灣釀造且風味獨特。說起來，也算是「台灣之光」了，對吧。

(工商 )