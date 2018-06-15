端午前夕天候差！台久旱未雨、前有豪雨、後有颱風

2018年06月15日 06:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

明天就是三天端午連假了！然受熱低壓及其外圍環流影響，好天氣恐泡湯！0613豪雨中央災害應變中心14日下午3時30分舉行第一次工作會議。

中央災害應變中心指出，此次天候型態詭譎異常，特別是今(107)年以來台灣久旱未雨，水庫亟待降雨解渴，但此波豪雨鋒面時間拉得很長，氣象局預報每日降雨情況皆有不同，後面又有颱風可能在南部家門口形成，再再提升應變難度，指揮官經濟部長沈榮津指示，接下來幾天各地降雨每天都不相同，因此這次應變情資掌握的精準度尤為重要，只要中央有最新情資，應盡速通知地方政府，讓各縣市及時準備應變。

中央災害應變中心指出，此次應變難度增加，有三大原因：一、過去颱風豪雨來襲之前，為防災滯洪，水利署會先對各水庫進行調節性洩洪，增加滯洪空間，但今年台灣久旱未雨，水庫本身就亟待降雨解渴，因此無法提前洩洪因應；二、氣象局預估，此波鋒面時間會拉得很長，從南部開始逐漸北移，而每天各地的降雨量皆不同，變化相當大；三、豪雨鋒面才剛來，後面又有熱帶性低氣壓形成，一旦變成颱風，等於是在台灣家門口。

中央災害應變中心表示，這三大因素相加，造成此次應變調度的困難性大幅提高，部長沈榮津特別指示，此次應變相較以往，掌握情資提前應變更為重要，因此他要求，一旦中央有最新的情資，要立刻通知地方政府，協助地方政府應變準備。

沈部長並要求，經濟部應持續加強警戒及防汛備料整備，掌握抽水站運作情形，水利署表示，從11日開始，水利署已經和各地方政府聯合成立督導小組抽查各抽水站運作狀況，針對久旱未雨的狀況，水利署也表示，經前段時間「開源、節流、調度、備援」配合總量管制的措施，水利署有信心確保一期稻作完成供灌。

適逢端午連假，沈部長也指示，海陸空交通如有管制措施，應儘速發布，減少對民眾的衝擊。除此之外，豪雨時間拉長，土砂災害風險將提升，如有土石流警戒應盡速通知地方第一線鄉鎮市區首長，做好預防性疏散撤離，農委會亦應密切掌握農產品市場價格波動，隨時啟動相關穩定機制。握即時天氣警特報訊息，注意水上活動安全。

(中時電子報)