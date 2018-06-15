端午加菜吃安心！未上市水產品抽驗有保障

2018年06月15日 07:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶端午！吃粽、吃魚也要吃安心！農曆五月初五，稱為「端午」，亦稱「端陽」或「天中節」，俗稱五月節。民眾於端午節期間除了依傳統習俗食用肉粽等應景食品外，更少不了其它農漁產品的搭配，新北市政府農業局為落實食安五環改革政策及執行「未上市水產品產地監測計畫」，針對轄內110戶養殖戶在端午節前抽驗達上市體型水產品計31件，檢驗結果全數合格。

農業局表示，為使民眾食的安心，每年執行「未上市水產品產地監測」計畫，針對轄內養殖戶(包含陸上魚塭及淺海養殖)進行上市前水產品抽驗工作。今(107)年為落實食安五環改革政策—提升查驗頻度，規劃全年度抽驗125件轄內捕撈、養殖生產的水產品及養殖所使用的生物餌料，並按養殖生物放養時間及產期進行定期訪查、宣導安全用藥，並針對達上市體型水產品進行抽樣檢驗，防止違反衛生安全規定之水產品流入市面。在端午節前抽驗達上市體型水產品，包括鮑魚7件、九孔15件、鱒魚2件、鱸魚3件及鱘龍魚4件等計31件水產品，分別依食品安全相關法規進行藥物殘留及重金屬殘留分析，結果均合乎衛生福利部發布之「水產動物類衛生標準」、「動物用藥殘留標準」及「一般食品衛生標準」。

農業局再次提醒養殖戶，務必遵守水產動物用藥品使用規範，合理使用水產動物用藥品，並遵守停藥期限制，千萬不可使用不合法藥品。針對抽驗不合格養殖戶，本局會立即依消費者保護法至養殖現場進行移動管制，並按動物用藥品管理法第40-2條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，管制期間其養殖水產品不得販售上市，經複驗合格後才會解除管制，從源頭控管保障民眾食用新北水產品的安全。

(中時電子報)