盛夏擁抱森林吹「天然冷氣」！來去農家小旅報名中

2018年06月15日 07:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

盛夏飆高溫，去哪旅行最好呢！何不上山避暑，吹著天然冷氣賞山嵐美景，或到海邊走走，吹海風、大啖海鮮，農家之旅好好玩！

新北市政府農業局自今年5月推出「來去農家DO一日」網頁平台，彙整新北市全年度農遊相關資訊，獲得民眾熱烈迴響，尤其今年推出農家一日小旅行活動，第一波石碇、石門、坪林線活動都已報名滿額陸續出團，6月15日起將開放平溪、瑞芳、貢寮區遊程線上報名，名額有限，額滿為止，有興趣的朋友們請把握機會！

為鼓勵農村社區永續經營多元發展，農業局除了輔導農產品推廣行銷，也在因應大眾對農村小旅行的需求下，於今年精選多條農遊體驗路線，遊程強調在地參與、在地經營，讓在地人說家鄉故事，讓民眾有機會深入認識體驗農家生活、欣賞各具特色的生態及文化地景。

農業局表示，繼5月推出第一波活動，下半年規劃帶遊客到平溪體驗採筍，感受紫東社區豐富生態和煤業風華；到瑞芳賞濱海奇岩、認識漁港漁業還可手作海味小點；到貢寮走進里山欣賞梯田美景、散步漁村，看山看海一次滿足，賞美景、吃美食、聽故事，行程內容豐富又道地，除了體驗在地文化，同時也推廣「為環境做一件事」的理念，鼓勵遊客從食、衣、行、育、樂、購等生活層面為環境保育身體力行，結合生產者與消費者力量，達到提升農民收益與環境保育的雙贏目標。

有鑑於農遊活動多不勝數，為讓民眾有更簡便明瞭的查詢報名管道，特別設置整合「來去農家DO一日」網路平台，整理新北市全年度的農遊相關資訊，歡迎民眾多加利用。「山珍筍味-綠活平溪」、「濱海奇岩-海味瑞芳」、「漁遊卯澳-里山貢寮」將於107年6月15日(星期五)上午8時起開放網路報名，活動詳情可上活動網站及農業局官網查詢。

(中時電子報)