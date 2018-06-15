6月15日三大報頭版要聞

2018年06月15日 07:37 中時電子報 綜合報導

@中國時報

中央氣象局表示，原在台灣西南方海上的熱帶性低氣壓，中心將於今（15）日上午前通過台灣南部，即從高屏登陸、再由東部進入太平洋，高雄、屏東及恆春半島沿海出現9到10級強陣風，也將為南部、東部帶來今年最大的降雨量，恐造成屏東部分低漥地區淹水。因民眾預期心理及端午節效應，北部風雨未到，傳統市場菜價率先喊漲。

國民黨在桃竹苗優勢區陷入苦戰，根據旺旺中時媒體集團最新民調，對於年底桃園市長選舉，民進黨籍現任市長鄭文燦以51.5％完封國民黨推出的立委陳學聖。如果比看好度，鄭文燦更是69.6％打爆陳學聖的11.8％；藍綠在桃園差距如此大，且是綠強壓藍，在過去未曾有過。

蔡政府大舉進用社運領袖進入政府體系，但過去2年狀況不斷。前民進黨立委林濁水就撰文直言，社運人士在政治領域冒然出線，占著政務位置，進行高強度的政治性分配，卻又對政治生疏、不屑，因而左支右絀、荒腔走板，成為政治叢林的小白兔。

對抗「假新聞」，民進黨立委邱志偉等人提案修《社會秩序維護法》，若未經查證就在網路散播假新聞影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。民進黨祕書長洪耀福昨天表示，「要去關3天，我也反對！」成為首位公開反對此案的民進黨高層。

@旺報

國際足壇4年一度盛事「世界盃」大賽，14日晚間拉開序幕，32支足球勁旅展開為期1個月，64場捉對廝殺，比賽期間帶來的商機無限，簽賭更是不分地上、地下賭盤，均進入「全民運動」狀態，隨著比賽進入最後四強、準決賽再到兩強對決，在賭盤上流動的賭金將高達數十億甚至百億元（新台幣，下同），從目前奪冠賭盤賠率來看德國、巴西的賠率最低，也就代表大陸、台灣及國際賭盤均看好兩隊是最熱門的奪冠勁旅。

世界盃發燒，大陸的球迷團陸續飛往俄羅斯，準備過癮的看球賽。「看球團」以夫妻居多，有的個人團費高達6萬元（人民幣，下同），超過新台幣28萬元，但依然火爆。飛往俄羅斯的班機也忙碌的加班，帶著球迷和遊客圓夢。

美國國務卿蓬佩奧13日訪問南韓時表示，美國希望在2020年底前、美國總統川普第一任任期尾聲時，看到北韓做到核武重大裁減；有關川金會簽署的文件措辭為「承諾朝向朝鮮半島徹底非核化努力」，蓬佩奧回應，「徹底」包含可認證性，沒有人能不經認證就徹底達到無核化，若談判失敗，將恢復美韓軍事演習。

隨著解放軍071兩棲突擊艦近年來的大幅列裝服役，及075新兩棲艦也有望在今年下水，解放軍的運輸直升機研發卻跟不上艦艇下水的速度。陸版黑鷹直-20近來雖已首度公開亮相，但有鑒於其尚未量產，解放軍陸海空三軍對直-20也都有強烈需求，無法優先供給海軍，稍次的直-18，海軍也要優先供給新航母，因此正在擴編的大陸海軍陸戰隊即將面臨「有艦無機」的尷尬，為解決此問題，大陸推出了新的直-8型號，以作為直-20、直-18之前的過渡機種。

@工商時報

美國聯準會（Fed）周三會後宣布調升利率1碼，為今年來第2度升息，並暗示年底前還會有兩次升息，凸顯Fed鷹派抬頭。另外歐洲央行週四也加入緊縮貨幣政策行列，宣布購債量化寬鬆（QE）政策將在年底退場。

為刺激金融市場，行政院長賴清德昨（14）日公布「金融發展行動方案」。行政院副院長施俊吉表示，我國銀行有40兆元存款、上市櫃公司市值37兆元、保險資金23兆元，加總約100兆元，是我國內生產毛額（GDP）的5倍、政府預算的50倍，將以金融政策的力量協助發展。

金管會主委顧立雄昨（14）日表示，最快明年底將有2家純網銀進軍市場，希望未來小銀可以發揮「鯰魚效應」，引導全台37家本土傳統銀行跟進國際金融創新趨勢。

歐洲央行（ECB）周四召開決策會議，宣布在今年底結束量化寬鬆（QE），自10月起每個月購債規模減半，但同時也承諾在2019年夏季之前，利率都將維持在歷史低點。

(中時電子報)