台南騎鐵馬追涼風！飯店吹冷氣、看片消暑趣

2018年06月15日 07:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

盛夏飆高溫，有時出去一會兒就汗流浹背，這時這時如能吹冷氣，躺在慵懶沙發上吹冷氣，也是另種消暑方式！別讓寶貴暑假浪費了，白天騎著腳踏車追風，晚上到飯店吹冷氣，手拿遙控器看片趣。

台南老爺行旅攜手台灣最大獨立電影發行及數位內容整合商CATCHPLAY，引進數位串流影音服務【CATCHPLAY ON DEMAND】，凡於6月8日起至9月30日期間入住台南老爺行旅，皆可獲贈「CATCHPLAY ON DEMAND 30日線上電影免費看」，讓高達數千部的電影陪你不只在飯店避暑，回家後也能繼續追片。

台南老爺行旅「光影客房」。（主辦單位提供）

白天盡情享受不被時間追著跑的南台灣之旅，漫漫長夜也有24hr不打烊電影陪伴，住宿期間還有機會獲贈來自Google的精美小禮品！如果你是夏天一到、體動就流汗的朋友，不妨將台南美食全部打包，直接進駐飯店開啟冷氣吹到飽模式，搭配多部強檔推薦電影《黑豹》、《格雷的五十道陰影：自由》及將上架的《一級玩家》，讓苦夏再也不難熬，輕鬆涼涼遊台南！

主題房更結合「Google Chromecast HDMI媒體串流裝置」，將電視搖身一變成為個人娛樂平台，由你來決定播放內容，盡情享受專屬影音服務。 此外， 暑假來臨，怎能不邀閨蜜、鐵桿兄弟一同迎夏出遊？！台南老爺行旅同場加映大專生獨享【青春電癮院】住房專案，只要秀出你的學生證就有優惠。

(中時電子報)