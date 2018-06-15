火爆父子融冰為哪樁？打造獨一無二軍隊重機見親情

2018年06月15日 08:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

火爆父子檔融冰為哪樁？不合五年的父子倆人首度破冰、重修舊好，在彷彿藝術品般的軍隊重機前相互討論、搓切技術，當藝術品完成後，也見證親情的美與好。

《超炫美式機車》系列節目，紀錄橘郡機車工坊的陶托父子保羅和波利設計打造出各式獨一無二哈雷車款的精湛手藝。（Discovery頻道提供）

全世界都在瘋重機！近年來台灣正掀起騎乘大型重機的熱潮，根據經濟部統計處指出，重型機車每年以「雙位數」快速成長，每年7月也會舉辦國際重型機車展，吸引大批重機迷們參與、交流。《超炫美式機車》一直都是Discovery 頻道最經典、熱門的節目，甚至曾在美國創下Discovery 頻道史上最高收視紀錄，就連藝人任賢齊也曾為《超炫美式機車》站台代言！

火爆父子檔兩人在改造過程中激烈的爭吵對話與鬥嘴，也讓節目「逼」聲不斷消音，增添不少衝突性與趣味性的加乘效果。（Discovery頻道提供）

在上季節目中，主人翁陶托父子保羅和波利兩人關係極度緊繃，甚至更撕破臉、誓言斷絕父子關係，節目也因此凍結停拍將近5年之久。此次陶托父子倆人首度破冰、重修舊好，再度推出全新一季《超炫美式機車再出發》，攜手打造獨一無二的超炫美式機車！究竟這兩位漸行漸遠的傳奇美式機車神匠會帶來怎樣的全新改變呢？以及是否能在此次節目拍攝中，重新修復破裂的父子關係呢…？

在獨一無二的軍隊機車車身上 刻上「榮耀、犧牲、忠誠」以向美國軍隊致敬。（Discovery頻道提供）

Discovery頻道《超炫美式機車》系列節目，紀錄橘郡機車工坊的陶托父子保羅和波利設計打造出各式獨一無二哈雷車款的精湛手藝，他們的客戶眾星雲集，包括：好萊塢A咖明星威爾‧史密斯（Will Smith）曾在電影《機械公敵》中，帥氣騎著陶托父子為威爾‧史密斯量身訂製的車款，以及全球知名運動員和富比士百大企業…等超大咖人物。而火爆父子檔兩人在改造過程中激烈的爭吵對話與鬥嘴，也讓節目「逼」聲不斷(消音)，增添不少衝突性與趣味性的加乘效果。

在全新一季《超炫美式機車再出發》中，陶托父子也將斥資上萬美金，幫橘郡機車工坊自營的新餐館設計「全新店招牌」、打造獨一無二的超酷炫美式機車，盼能擺放在店門口吸引顧客上門。而暨負傷勇士之家機車，以及911紀念機車…等經典之作，此次保羅和波利也將再度幫蓋可保險公司打造一台軍隊機車，於每側裝上5根排氣管以象徵美軍的5個軍種，並於車身上刻上「榮耀、犧牲、忠誠」向美國軍隊致敬…。

Discovery頻道《超炫美式機車再出發》6月18日起每週一晚間8點首播，紀錄火爆父子檔保羅與波利兩人停拍5年後首度破冰合作，並透過兩人精湛的手藝，再創超炫美式機車巔峰之作！

(中時電子報)