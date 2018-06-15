為求高薪台生赴陸是趨勢 藍委：台灣不能閉關自守

2018年06月15日 08:18 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台生到大陸讀大學成風潮。（圖為建國中學/資料照）

近年來台生赴陸就學人數日益增長，這也反映出台灣高教似乎出了問題，國民黨立委陳宜民就指出，大陸投入的高教資源比台灣豐富，也越來越多台青赴陸就學、就業，主因是在台工作機會少、薪資低，導致人才逐漸往大陸發展。

陳宜民指出，他到大赴訪問時，曾與在大陸發展的台青見面，許多台青都表示，大陸推出的31巷惠台措施讓他們得到很大的利基。此外，福建推出的66條惠台措施更是令人感到驚喜，讓人感覺國台辦推的31條只是基本構想，各省、市在因地制宜，創造出更多吸引台商、台生、台青的有利條件。

雖然現在兩岸隔閡，但願意到大陸發展的台青卻越來越多，主要是台灣工作機會越來越少，薪資也不高，和其他國家相比，尤其在亞洲，有明顯同工不同酬的現象，例如新加玻銀行的薪水是台灣的兩倍，大陸薪資也明顯高於台灣許多，台青當然會選擇赴外工作。因此，他也鼓勵台生赴陸看看，只要有實習經驗，就比較容易得到就業機會，但目前唯一最大問題是台灣缺乏整合、提供資訊的平台與窗口。

台生騎車至武漢大學法學院上學。（新華社）

另外，陳宜民更提到今年赴陸就學的高中生大增，其實這也顯示想赴外求學的人變多了。20多年前，部分家長讓孩子到美國念大學，現在風氣大開，早年是去美國、英國，近年來大陸也成了家長考慮的選項之一。他分析，台生會考慮赴陸就學，主要是大陸投入的高教資源比台灣豐富，比如，台灣大學所得到的預算，遠不及北京大學、清華大學所得到的資源，因此大陸高教比台灣的大學有競爭力，且可以提早建立國際觀。

最後，陳宜民表示，學生出走是趨勢，台灣不能閉關自守，雖然台灣高中生的教育方式與大陸不同，赴陸唸大學一開始會有有壓力，但慢慢可以適應。且台生赴陸就學，畢業後有可能轉到歐美攻讀碩士、博士，或是畢業後留在大陸或當地發展，其實都是在培養、讓他們成為成熟的人才，這些菁英在外歷練足夠後，也可能會返台貢獻，不必擔心人才會流失。

(中時電子報)