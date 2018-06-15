日本30大景點排名出爐 西日本完勝東日本

2018年06月15日 08:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

以海中鳥居聞名的宮島嚴島神社排名第3，深受造訪日本的國外觀光客歡迎。(達志影像/shutterstock)

日本去年3千萬人次觀光客造訪，這些外國觀光客最愛去何處？知名旅遊網站日前公布一份排行榜，從中可看出端倪。在日本30大景點排名中，擁有千本島居的京都伏見稻荷大社連續5年奪冠，有海中鳥居的宮島嚴島神社則排名第3，而台人愛去的大阪竟然未上榜，前10大景點有8個在西日本，其中京都占比最高。

朝日新聞報導，TripAdvisor所公布的前30大景點排名，是根據外國觀光客在網路上分享文章，進行分析所得出的結果。有趣的是，在前10大景點中，8個全分布在西日本，可見在外國觀光客眼中，西日本觀光人氣遠勝東日本。

若以都道府縣來看，京都的人氣最高，境內的金閣寺排名第8、三十三間堂排名第11；前30大景點有7個位於京都，文化古都的魅力果然名不虛傳。

臨近京都的奈良也有2景點入列，供奉世界最大青銅佛像的東大寺排名第4、與空海大師有淵源的和歌山高野山排名第7。

雖然關西地區知名景點也有入榜，但不可思議的是，觀光客熙來攘往的大阪，竟然沒有一個地方入榜。

位於廣島的和平紀念資料館排名第2，以海中鳥居聞名於世的嚴島神社所在地的宮島，排名第3。

東日本景點在前30大只有6處入榜，排名最高的是新宿御苑，名列第5；而觀光客必訪的雷門所在地淺草寺，名列第16。

另外，日本萬圓紙鈔背面的圖案，是位於宇治的平等院鳳凰堂；平等院今年以排名第27首度入榜。

整體來看，30大景點有13處是神道佛教社寺，可是日本的宗教景點深受外國人士青睞，且留下深刻印象而願意在網路與人分享。

以下是30大景點完整名單：

1.伏見稻荷大社（京都）

2.廣島和平紀念資料館（廣島）

3.宮島嚴島神社（廣島）

4.東大寺（奈良）

5.新宿御苑（東京）

6.兼六園（金澤）

7.高野山奧之院（和歌山）

8.金閣寺（京都）

9.箱根雕刻森林美術館（神奈川）

10.姬路城（兵庫）

11.三十三間堂（京都）

12.奈良公園（奈良）

13.成田山新勝寺（千葉）

14.武士歷史博物館（東京）

15.白谷雲水峽（鹿兒島）

16.淺草寺（東京）

17.日光東照宮（櫪木）

18.栗林公園（高松）

19.兩國國技館（東京）

20.永觀堂禪林寺（京都）

21.長谷寺（神奈川）

22.東京都廳（東京）

23.豐田產業技術紀念館（名古屋）

24.白川鄉合掌造聚落（岐阜）

25.京都車站（京都）

26.立山黑部阿爾卑斯路線（富山）

27.平等院（京都）

28.根津美術館（東京）

29.地獄谷野猿公苑（長野）

30.三千院（京都）

(中時電子報)