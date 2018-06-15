韓國瑜想要一場公平競選 網友：綠營買票模式已啟動

2018年06月15日 08:25 中時電子報 邱文秀

台北地檢署14日傳訊前北農總經理、國民黨高雄市長參選人韓國瑜，調查「菜蟲」等有無不法情事，經過3小時的庭訊後，韓國瑜被檢察官請回。事隔一年半傳喚韓國瑜，高雄藍營認為與高雄選情有關。韓國瑜日前在臉書發文「我只想要一場公平競爭的選舉」，底下網友留言「這頭開始栽贓嫁禍，那頭買票行為模式已經啟動！！」許多人附和「在民進黨的世界裡，想要有乾淨的選舉那是不可能會發生的事！」

前北農總經理韓國瑜參選高雄市長，人氣越來越旺。但他與現任北農總經理吳音寧爭議持續延燒，為了釐清北農相關案情，北檢14日傳訊離開北農14個多月的韓國瑜，遭高雄藍營人士認為是否與高雄選情有關。

韓國瑜12日在臉書發文「我只想要一場公平競爭的選舉」，內容寫道「十幾個月前，當政治力介入北農公司總經理一職，我從此告別平靜的日子，緊接著鋪天蓋地的誣衊，從菜蟲、果蟲、黑道等不可思議的名詞，全加諸於我身上，為了鬥爭，他們展開地毯式檢調搜索及抹黑式狂轟濫炸，我甚至賭上了一盤曲棍球，他們也沒查到我任何違法之處。」

韓國瑜說，「菜賤傷農，菜貴傷民」這個道理他何嘗不懂！他表示，「我就任前後，時常到產地私下了解，發現農民對北農公司充滿不信任！再進一步了解發現四十年來，始終上演同一齣戲碼，那就是「崩盤怪風調雨順，或怪罪農民增加種植面積；暴漲指責天災或人蟲操控」，鄉下農民對這些說詞都能背得滾瓜爛熟。身為北農總經理聽了有些汗顏，我不是政府官員，無力改革農政工作，只能期待自己在生產與消費兩端求取平衡，讓生產者辛苦有所得，也保障消費者食材的安全。我對得起我自己，也對得起我的工作。所以面對所有的鬥爭與誣衊，我本君子坦蕩，但為免造成台北農產的經營停擺，我選擇離開。」

他說，「十幾個月後，我被提名參選高雄市長，我正式宣布競選政見：「告別貧窮，迎向陽光，迎向經濟發展」。當我不分顏色、只求績效，不玩政治、只拚經濟的政見，得到了許多朋友的支持，他們決定再歹戲重演，把我列為被告，再一次傳喚我，可能要栽贓出一個可以讓我退出市長選舉的罪名，我們都知道，因為他們輸不起高雄。」

韓國瑜表示，「我本君子坦蕩，但幕僚和支持者都要我萬分小心，因為什麼走路工、錄音帶到台大拔管案都是真實事件。可是我要怎麼小心?！如果我的對手沒有良知、沒有底線，又操控著國家機器與司法機關，就像第三世界的獨裁者一樣，無論怎麼無法無天最後都可以指鹿為馬。」

底下網友也紛紛留言指綠營抹黑、買票模式已啟動。網友說「我高雄人，原來高雄黑暗到說真話還會被刪除留言嗎！？我從不刻意表達自己的言論自由，但實在看不下去了。【只想要一場乾淨的選舉不行嗎？我想他們實在不喜歡乾淨…】但我還是得說，這頭開始栽贓嫁禍，那頭買票行為模式已經啟動！！先對鄰里長加薪幾千塊(顧好樁腳)，另再對無知老人洗腦投鐵票，一直以來都是這樣，請別再搞得髒兮兮行嗎？若要人不知 除非己莫為。」、「不然就是辦桌搞村里活動，看多了變相賄選」、「嘉義台中也是這樣，民進黨就是搞這樣，每其名博感情，就是拉票，吃吃喝喝很有效！」

「我想這是很多人擔心的，民進黨只相信有乾淨的煤，不可能有乾淨的選舉」、「假走路工,假錄音事件.....(疑問重重319).再多不公不義,政權都到手了」、「他們輸不起高雄！卻沒有信心、也沒有真本事贏，只能靠抹黑造假增加勝算，真是卑鄙、卑鄙、甚卑鄙！」、「跟民進黨要求公平，可能嗎？民進黨輸你的時候一定會要你公平正義，現在他會鳥你嗎」、「在民進黨的世界裡，想要有乾淨的選舉那是不可能會發生的事」、「沒辦法乾淨，會很苦會很髒，馬英九到現在還在被追殺，但管牠呢！天道有還，報應不爽」、「今天X勁黨會出這種爛招只能說明韓主委今年年底贏面很大。那群傢伙有在怕。」

(中時電子報)