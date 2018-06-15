新光三越這夏系列展來了 「我的心裡只有她」首見女性主題

2018年06月15日 09:25 中時 郭家崴

三昧堂x春仔花國寶施麗梅的作品「鳳凰花之舞」，以台南府城為發想，施麗梅1天手做2朵，共完成300朵，呈現繁複鏤空的台南市花鳳凰花，這尊台南的時光女神，可說是台南版的「新光三越小姐」。（粘耿豪攝）

三昧堂x霓虹藝術家黃順樂的作品「水沙連之歌」，以台灣古老傳說創作戲偶版「白鹿王」。（粘耿豪攝）

三昧堂x藍染職人卓也藍染鄭美淑的作品「基隆山之戀」，以基隆的山嵐為主題，完成浪漫的「飄渺山嵐」。（粘耿豪攝）

錢宇珊從傳統走來，用時尚好玩的方式和大家說說京劇，對照她的時裝和京劇扮相，站在展場後台的裝置前古今對比，頗有趣味。（粘耿豪攝）

獨立電音樂團林瑪黛風格奇幻、唯美，把穿越時空的蟲洞畫成貓型，走入隧道進到宇宙空間，可到達大象、鹿和兔子星球，以音樂、圖像暗喻唱出現今兩者之間的互動、爭議性的社會議題、與彼此快樂溫暖的故事。（粘耿豪攝）

雕塑藝術家林嘉妮不畫草稿、直覺捏塑，身邊的作品「自在容顏」猶如她的化身，她說與陶藝美麗相遇後，今年正值50歲，是另一個人生的開始。（粘耿豪攝）

捏麵動畫師黃勻弦從幼稚園開始創作，至今資歷20多年，她把捏麵藝術結合動畫，手上的作品《巴特》入圍第53屆金馬獎最佳動畫短片獎；身邊的作品搖動後1秒可呈現10格動畫，可讓親子轉玩體驗。（粘耿豪攝）

台南人怡雅（右）嫁給苗栗人易紳（左），夫妻倆2016年10月成立「藺子」，合力發揚苗栗傳統藺編藝術，目前與30位40歲至90多歲的媽媽們合作；首次參展，把展場布置成家的角落，圓形作品也象徵「緣」。（粘耿豪攝）

自認閒不下來的鄭宜農，是歌手也是作家，16日發表的新單曲《人生很難》搭上公視新戲《奇蹟的女兒》，這回第3次參與新光三越展覽，把去年發表的書籍《幹上聚樂部》的手稿放進這次展出的景片。（粘耿豪攝）

新光三越台北信義新天地A9今（15日）起至7月1日展開「這夏聽她說~我的心裡只有她」展覽，集合7大故事展區、19組跨領域藝術家，其中，2013年打造「新光三越小姐」人偶的創意布袋戲偶三昧堂創意木偶團隊，這次與霓虹藝術家黃順樂、春仔花國寶施麗梅、藍染職人卓也藍染鄭美淑聯手，創作代表台灣水、林、山的絕美地景，令人驚豔。

雕塑藝術家林嘉妮是行動派，去義大利旅行被雕塑品吸引，近4年前結束經營20多年的服飾店全心投入陶藝創作，希望用「純粹的作品寧靜陪伴人」。獨立電音樂團林瑪黛期許用愛改變世界，把第2張專輯《嗨！又相遇了》的繪本延伸，虛擬的林瑪黛是個有貓眼、狗耳、鸚鵡羽毛的女孩，與穿越時空的貓型蟲洞等皆首次大型展出。

這夏系列活動從2011年起平均每年夏天吸引超過60萬人觀展，至今累積數百萬人，今年互動式舞台區周末還有音樂、舞蹈等演出或講座，讓全客層進行視、嗅、聽、味、觸的五感互動體驗。7月19日至8月5日巡迴至桃園站前店、8月9日至19日台北天母店、8月30日至9月24日台南中山店、9月28日至10月15日高雄左營店。

(中時 )