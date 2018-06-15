董陽孜揮毫《金玉良言》！32句獻給社會安定向上的力量

2018年06月15日 08:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

一波三折、入木三分！在書法家董陽孜的筆下，美麗的中華文字幻化為藝術品！2017年度代表字選出了「茫」，視茫茫心也茫茫！緊接著2018年也快過了一半，面對未來，我們該如何省思、如何展望？今夏來誠品信義店來看展，從董陽孜書寫的一字一句展新意、看未來，從勾勒、線條、墨色濃淡裡看字的力與美，書寫的溫度，細節裡都藏有董陽孜對這台灣社會的期盼！

文字藝術家董陽孜2018作品展《金玉良言》。（誠品提供）

董陽孜2016年《子曰》大受好評，2018年最新作品展《金玉良言》即日起至7/1在誠品信義店登場！淬煉傳承千年的漢字藝術精華，董陽孜使用金色及素白的宣紙重新構圖，書寫「作新民」、「放心」、「獨樂」等32幅歷年金句，其中更有4幅全長276公分的大幅作品，氣勢磅礡且寓意深遠。

這次特別揀擇的32幅歷年書寫金句，曾幫助董陽孜度過人生低谷，也反映了生命態度。「獨樂」是董陽孜鍾愛的文字，雖連年書寫，但每次的構圖風格皆隨著心境而不同，此次不但用金箔點綴，以往總是特別大的「獨」字也縮得精巧。董陽孜說：「自己縮小了，收穫反而是大的。」

董陽孜書寫「獨樂」多年，每次的構圖風格皆隨著心境而不同，此次《金玉良言》作品展不但用金箔點綴，以往總是特別大的「獨」字也縮得精巧｜董陽孜《獨樂》。（誠品提供）

心境從獨樂樂到眾樂樂，於是寫了「三人行必有我師」。董陽孜說，即便這在數位時代中似乎已不合時宜，但喜歡與朋友相聚的她，往往從天南地北的聊天裡激發靈感，因而把「必」放得特別大。「不論是文字線條的比例位置、濃淡粗細，都是有意義的。」董陽孜說。

董陽孜期能透過這32幅金句的展出，帶給社會安定向上的力量，例如使用金色宣紙書寫的大幅作品之一「作新民」，意在激勵人們棄舊圖新。她經常擇字而寫，少寫長文。「我擇字而寫，一來是文字線條比長篇文章能表現藝術性，二來是我只寫對自身有深刻感觸的文字。」她說。

董陽孜特別揀擇32幅歷年書寫金句重新創作，於2018年最新作品展《金玉良言》展出，這些文字曾幫助董陽孜度過人生低谷，也反映了其生命態度。（誠品提供）

此次作品展除了重新構圖排列組合，董陽孜也特別使用金色、素白宣紙書寫，如「玉」般素白的宣紙與華斐的「金」相互錯落，象徵了「金玉良言」。此外，金色宣紙因不吸墨所以格外不好寫，但墨跡乾了以後即便浸水仍不褪，猶如禁得起考驗的金石銘言。

除了帶您領略董陽孜的圓融心境，誠品書店也策畫出版《金玉良言》作品集，邀請讀者收藏漢字藝術的生命光采，重新認識、體驗漢字美好；也邀請您於6/23(六)下午2點半參加講座，由台大中文系、台文所名譽教授柯慶明導覽。柯教授評論：「《金玉良言》一方面出於多年累積的『再思』；一方面已臻諸事圓融心境，選辭要言不繁，頗有『豪華落盡見真淳』的韻致。

淬煉傳承千年的漢字藝術精華，董陽孜《金玉良言》作品展使用金色及素白的宣紙重新構圖，書寫「作新民」、「放心」、「獨樂」等32幅歷年金句。（誠品提供）

《金玉良言 》董陽孜作品展

時間｜6/14(四)~7/01(日) 11:00am-09:00pm

地點｜誠品信義店6F展演廳

(中時電子報)