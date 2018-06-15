美韓軍演無限期停止？ 外媒：五角大廈已同意

2004年美韓鷂鷹聯合軍演，南韓派出K1坦克和美軍的登陸艇配合。（圖/美國國防部）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，方才落幕不久的川金會上，美國總統川普（Donald Trump）在記者會上大膽地宣布，為朝鮮半島未來的和平打算，將停止行之多年、作為恫嚇北韓之用的美韓聯合軍事演習，此舉不僅震驚南韓，也引起不少美國國會議員和軍方將領反彈。但從法新社（AFP）取得的內部消息指出，五角大廈（Pentagon）已決定即刻起、無限期停止兩國聯合軍演。

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從韓戰（Korean War）後一直有美軍駐紮的南韓，與美國有著年度3大軍演：關鍵決斷和鷂鷹（Key Resolve and Foal Eagle）、大雷霆（Max Thunder）和乙支自由衛士（Ulchi Freedom Guardian）。其中，鷂鷹是全球最大的地面軍演之一，每回都超過20萬南韓官兵和約3萬美軍參與，與乙支自由衛士一同，多年被平壤當局視為美國與南韓最大的「挑釁行為」。

昨日在新加坡落幕的川金會，美國總統川普（圖右）和北韓領導人金正恩（圖左）世紀握手。（圖/美聯社）

但對於和北韓僅「一線之隔」的南韓來說，這個決定有如晴天霹靂，總統文在寅（Moon Jae-in）日前才表示，「除非平壤真正做到去核化，否則我們將不會輕易放棄軍事行動和施壓。」暫停到終止軍演，加上南北雙方若真的宣布「戰爭終止」，那下一步該不會是駐韓美軍（USFK）撤離，這些不確定的因素，都讓南韓民眾和政府在川金會後，喜悅和憂慮雙重混雜在心頭。

不過，對此報導和訊息，五角大廈和白宮（White House）都並無立即的回應，恐怕在美國政府正式宣布之前，這個疑慮、恐仍持續困擾著南韓、日本等東北亞盟友。

(中時電子報)

文章來源：Pentagon Announces Suspension of US Drills With South Korea

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