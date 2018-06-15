每小時填滿一座足球場 亞洲最大挖泥船天鯤號成功海試

2018年06月15日 09:19 中時電子報 喻華德

經過近４天的海上航行，中國大陸首艘由自主設計建造的亞洲最大自航絞吸挖泥船「天鯤號」成功完成首次試航。

據《新華社》１２日報導，首次海試完成動力系統和推進系統等設備測試。一艘絞吸船的建造通常有五大里程碑：「開工、下水、碼頭靜態試驗、海試、交船。」，從２０１５年１２月開工起，建造過程歷時２年半，去年１１月正式下水。

在下水後的７個月中，天鯤號監造組遇到大小問題上百個，通常是小問題當天就解決，有些需分析研判的大問題往往要數月才能提出解決方案。

此次試航經由長江口北角開往浙江花鳥山海域進行。包括船員、設備廠家等１２０多名工作人員隨船出海，一路檢測設備運轉。從實際運行狀況看，海試全面檢測並驗證了船舶動力系統的可靠性和穩定性。航速測定、停船試驗、迴轉試驗、拋錨試驗等都經過了實操考驗。除了航行時需要進行全迴轉、溺水救生等一系列緊急動作外，還對雷達、電羅經、磁羅經等助航輔助設備進行校正。

試航正式結束後，天鯤號返回船廠碼頭，接下來將根據試驗「體檢報告」進行改善，並繼續疏浚設備的校正，８月份可望正式交付投資方天航局（全名中交天津航道局有限公司）。

據《新華社》記者指出，其與眾不同不僅在於作為海上巨無霸的噸位，更在於它是迄今為止大陸疏浚業一系列科技創新成果的集大成者。

天鯤號全船長１４０公尺，寬２７.８公尺，最大挖深３５公尺，總裝機功率２５,８４３瓩，設計每小時挖泥６,０００立方公尺，絞刀額定功率６６００瓩。姊妹船「天鯨號」每小時挖掘的海底混合物，可填滿一個標準足球場大、半公尺深的坑。天鯤號疏浚能力進一步提升，風化岩、岩石、淤泥、黏土等不同土質均能處理，最大排距達１５公里，可稱削岩如泥。

在天鯤號的操控室前後兩側分別設置了航行臺和疏浚臺。作為天鯤號的大腦，這套設備是大陸最先進的絞吸挖泥船智慧整合控制系統，可即時顯示疏浚三維土質、推算潮位、管理能效、智慧自動挖泥。

在船體上層居住區和主船體甲板之間，有多個氣囊進行隔離。這是天鯤號首創的氣動減震裝置。１４８只柔性氣囊挖泥時充滿氣體，有效緩衝船體工作狀態下的震動。

為適應惡劣海況，天鯤號做了諸多改進。船的橋架重量高達１,６００噸，可滿足挖掘高強度岩石的需要。橋架配置了世界最大的波浪補償系統，能確保船舶在大風浪下的施工安全。船上配備的三纜定位系統，可適應４公尺高的波浪。

天鯤號的創新突破是全方位的。得益於強大的挖掘和吹填能力，天鯤號超越了現役亞洲第一的天鯨號。

重型挖泥船屬於高技術含量、資金密集型國家重要基礎裝備。過去，全世界只有少數幾個國家掌握自主設計建造的核心技術。

在天航局投資建造的天鯨號誕生前，大陸重型挖泥船進口比例高達八九成。「大陸一直都是疏浚大國，但不是疏浚強國。」９６６年從荷蘭引進自航耙吸船「津航浚１０２」輪時，天航局付出高價。

中交疏浚（集團）股份有限公司董事長周靜波表示，大陸只有實現重型挖泥船的自主設計建造，才能不受制於人，實現河道疏浚、航道開挖、海疆建設的獨立自主。

天鯨號邁出了大陸大型疏浚裝備國產化第一步。天鯤號在此基礎上自主創新上又向前邁進了一大步，它是首艘大陸設計建造、擁有完全自主智慧財產權的重型自航絞吸挖泥船。

天鯤號象徵著大陸已經能夠自主設計建造新一代的重型自航絞吸挖泥船，實現了該船型關鍵技術的突破。

(中時電子報)