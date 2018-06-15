陳隨意摩鐵搞多P 惹怒老婆離家出走

陳隨意近日推出台語專輯。（豪記唱片提供）

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陳隨意近日推出台語專輯《愛你若性命》，化身韓流型男讓婆媽粉絲驚艷；結婚20年的他，透露與老婆謝宜君從不出惡言更不動手，但彼此會用冷戰解決異見！提到新歌，妻管嚴的陳隨意坦言唱得超有感，想到前陣子赴電視台高層主管邀約，上摩鐵討論事情，一群人開心歡唱、徹夜未歸，結果隔天老婆離家出走，陳隨意直呼上了震撼課，再也不敢到摩鐵。

陳隨意前陣子受星馬來台的電視台高層主管之邀上摩鐵討論事情，一群人聊得太開心結果他徹夜未歸，隔天早上返家大睡，醒來驚見摩鐵名片被大剌剌的放在桌上，老婆謝宜君則神隱失蹤，陳隨意說當下心一驚，知道事情大條了，都還沒來得及解釋，老婆大人就離家出走，發了一堆訊息都是已讀不回，最後只好搬出一對兒女當救兵，以親情聲聲呼喚，陳隨意苦笑說「我真的沒去過摩鐵啦，只就這麼一次，就被抓包，而且那張名片是摩鐵老闆特地到房間給我的，最後還拜託邀約的工作人員出面作證，才平息一場家庭革命風坡」！

被問到被老婆翻皮夾，陳隨意表示老婆一直以來，每天都會貼心為他的皮夾補足金錢，「記得以前當廚師，環境很清苦，我們倆還被倒會負債累累，老婆每天仍會放100元在皮夾，讓我能有機車加油費，後來我們陸續由歌唱比賽踏入歌壇，生活有了轉機，我的皮夾金額也由100元調升到5000元，那天就是她要貼加金錢時，才發現皮夾的名片」。

(中時 )

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