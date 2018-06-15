香蕉崩盤怎麼救？ 「資深蕉農」張善政提建言

2018年06月15日 09:28 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

近日大家都非常關心台灣香蕉價格崩盤，蕉農心血泡湯該怎麼辦？前行政院長張善政就在自己臉書上發文，他認為農政單位應該事先就知情今年蕉價會崩盤，因為不想當壞人才沒有應對政策，他建議政府單位應該要導正蕉農的種植觀念，不要只靠賭運氣的方式來種植。

張善政在自己臉書上PO文，表示自己自從九年前在花蓮購買了一塊山坡地後，就一直種植著香蕉等作物，並自稱自己應該也算是「資深蕉農」，並提到自己對於蕉價崩盤的看法。他指出農政單位事先應該是知道今年香蕉假使沒遇到颱風，會有產量過剩的問題，但因為怕當了壞人，或是沒有既定的對策，所以沒有採取動作。

他表示自己在種植香蕉時，有遇過豐收的時候，但最近兩三年運氣不佳，香蕉樹連年被颱風吹倒，收成掛零。但今年香蕉崩盤，主要原因是香蕉種植爆量，那該怎麼解決呢？他提出解法。

首先是必須要面對「投機蕉農」，他們以低價承租國有地，在地上密集種植蕉苗，又不好好照顧。因為香蕉會在母株旁長出側株，會去分食母株營養，所以除了留一兩株當作後代外，其餘的都要砍除，只留會結香蕉的母株。但投機蕉農並不會按照這個章法照顧，因為他們賭香蕉會被颱風吹倒，這樣就可以順理成章地去領農委會的天災補助。但要是沒有颱風，香蕉順利收成，那這些營養較差沒有好好照顧的次級品香蕉就會流入市面，高品質的香蕉價格就會被一起拉低。

因此，張善政也提醒政府，應該要去判別出投機蕉農與蕉園的差別，這樣就可以研擬出導正這些人的方式，例如勸導或不給予天災補助等，降低他們賭運氣的誘因。目前政府相關單位也沒有做出統計這種度運氣濫種香蕉的比例數字，也無從判斷這次價格崩盤的原因。

最後他提出，在鄉下地方的確看見許多缺乏人照顧的蕉園。政府在面對長年香蕉價格起伏造成的市場困擾，我們總是要有個切入治理的起點。最後他也表示「上面就是我這半調子蕉農的野人獻曝，或許膚淺，就算拋磚引玉啦！」

(中時電子報)