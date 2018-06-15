英軍情處逮一工程師 涉嫌將F-35B機密售予大陸

2018年06月15日 09:44 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，剛剛從美軍手中接收第一批、可短場起降的新型F-35B戰機（F-35 Lightning II）的英國，竟傳出暗藏間諜、並將相關機密資訊盜賣給中國大陸的醜聞。英國軍情五處（MI5）宣布，他們已逮捕一名前勞斯萊斯（Rolls-Royce）工程師布萊恩瓊斯（Bryn Jones），涉嫌利用職權之便，將英國新款航母艦載機的機密資訊，販售給中國大陸情報單位。

現年73歲的瓊斯，將被以涉嫌盜賣和偷竊國家機密起訴，根據《國家機密法案》（Official Secrets Act）規定，他恐將面臨最高14年的有期徒刑。倫敦蘇格蘭場（Scotland Yard）警方經過多方蒐證，於本月12日對其住所進行搜索並將他逮捕。

在知名發動機大廠勞斯萊斯工作長達35年（1968- 2003），瓊斯於1996年升任燃燒技術部門的主任工程師，所管理的業務中，同時包含民用和軍用的案子。也由於他的身份和位階，讓瓊斯得以接觸到，英國國防部多項極機密且價值連城的軍事資訊。而從他在社群網路上的資料顯示，擔任大陸西安航空學院訪問學者的經歷，似乎成為讓他被盯上的原因之一。但軍情五處和蘇格蘭場都未說明，瓊斯涉入此事的原因和緣由。

英國驚傳工程師販售軍事機密，倫敦當局擔心，不只F-35B戰機受影響，恐怕連潛艇都有危險。圖為先鋒級一號艦先鋒號核子潛艇。（圖/英國國防部）

由於勞斯萊斯是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的主要合作廠商之一，若此案真的涉及情資外洩，恐怕影響的不只是昂貴的F-35B戰機，包含皇家海軍（Royal Navy）的先鋒級（Vanguard submarine）和特拉法加級核子潛艇（Trafalgar class），都可能有情資外漏、甚至造成被敵人突破的危險。

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

(中時電子報)