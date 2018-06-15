台籍詐騙犯遭大陸重判 網民點名綠委別裝聾作啞

2018年06月15日 09:44 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

網友點名時代力量立委黃國昌等人為何如今不救詐欺犯。(圖/擷自李明賢臉書)

29名在亞美尼亞落網的台灣跨境電信詐騙集團成員2016年9月被押往大陸，大陸廣州花都區法院13日一審判處有期徒刑3年至11年不等。對此，我陸委會呼籲對岸，應透過司法合作才能落實瓦解犯罪集團，但遭網友噓爆，並點名綠委段宜康及時代力量立委黃國昌等人，520前大批馬政府救人「不夠給力」等，但如今台詐騙集團犯遭判刑，這些人全眼變瞎、耳變聾。

大陸再重判台籍詐騙犯，陸委會呼籲，兩岸應透過司法合作才能落實瓦解犯罪集團。基本上，希望將關押在中國大陸3百多名台籍嫌犯遣返台灣，彰顯主權。網友對爭取台籍嫌犯遣返台灣期期以為不可，直接表示「感謝中國重判刑期」、「幫台灣打擊毒販、騙徒，算是替台灣人消災，這有什不好？你們應該要感恩才是」、「詐騙犯交給詐騙黨，馬上交保繼續騙」、「陸委會在威脅大陸如果不把罪犯送回台灣，台灣就要繼續輸出詐騙集團到世界各地詐騙，是這樣嗎？」。

而在2016年520前批評馬政府「喪權辱國」的綠委段宜康及時代力量立委黃國昌等人，如今不敢對此向蔡英文政府批評一句話，令網友氣憤，消遣綠委們「現在這麼缺人手？」、「國昌兄怎麼不見了？！葬權辱國耶！！應該開專機接那些詐欺犯回台開趴……」、「派F16去把詐騙犯搶回來啊～在野的時候不是很會罵，現在怎麼大立委們都沒聲音了」。

(中時電子報)