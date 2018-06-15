女上男下＋有笑聲 女控遭性侵不起訴

2018年06月15日 09:51 中時電子報 張國欽

一名37歲王姓女子指控，2017年7月與28歲楊姓男子約到摩鐵聊心事，楊男趁她吃下鎮定劑意識不清，與她發生性關係，怒控楊男涉嫌妨害性自主及妨害秘密罪嫌。不過，楊男因為用手機錄下2人嘿休過程，讓他免吃妨害性自主罪官司。

檢方調查發現，2人嘿咻過程有說有笑，而且女上男下，甚至幾天後再揪嘿咻，認定是合意的。另妨害秘密部份，因王女獲賠償，才撤銷告訴，因此新竹法官做出不受理判決。

楊男挨告後辯稱，他2015年在網路結識王女，2017年7 月6 日與12日，與王女嘿咻2次，但都是對方意識清醒，兩情相悅，拍炒飯過程只有第2次，第1次沒拍。

王女則檢警表示，被告用LINE約她外出吃飯，出門前有先吃1顆鎮定劑，後來對方提議去摩鐵喝酒，她喝了3、4 罐啤酒開始產生藥效，因無力反抗，兩人就各自脫衣，接著就被對方性侵得逞。但王女證詞反覆，又稱印象中是對方幫她脫衣服、他挑逗她，當時有反抗，說她不太想要，但還是發生親密關係。

王女還提出一張遭性侵過程的照片，但檢警發現是截取楊男偷拍的影片，檢警勘驗影片內容發現，王女全程態度自然，有應答、談笑，且是女上男下激情畫面，還不斷發出笑聲與主動索吻，過程沒有不願意的情事。

法院認為性侵證據不足不起訴；妨害秘密罪嫌部份，因楊男賠償王女10萬達成和解，王女當庭撤銷告訴。

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(中時電子報)