「史瑞克」好友在台灣？遊客目睹「非洲野驢」生產實境秀

2018年06月15日 09:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

喜歡動畫《史瑞克》的朋友除喜歡「史瑞克」和「費歐娜公主」，對劇中忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默的「驢子」也一定不陌生！然你可知，其實動畫中的「驢子」角色原形可是「非洲野驢」呢！話說昨（14日）天，動物園裡上演一齣實況精彩生產秀，有遊客親眼目睹非洲野驢產下可愛寶寶，直呼好感人也好幸運！

非洲野驢「Gina（吉娜）」，於昨天下午約莫15：10左右，在戶外活動場順利的產下一隻幼仔（王成長小姐提供）。

台北市立動物園參與EEP歐洲瀕危物種保育計畫，負責照養的非洲野驢「Gina（吉娜）」，於昨天下午約莫15:10左右，在戶外活動場順利產下一隻幼仔，現場有許多遊客幸運直擊，熱心的遊客王小姐還用手機將生產過程紀錄下來提供園方運用。

小寶寶回到室內欄舍，保育員趕緊用乾毛巾將小寶寶擦拭乾淨。（台北市立動物園提供）

由於當時動物園正下著毛毛雨，為了讓「產婦」和「新生兒」能盡快回到乾躁的室內休息，非洲動物區區長急忙抱起新生非洲野驢寶寶，以跑百米的速度衝回室內欄舍，之後再交還給媽媽親自照顧，大約一小時之後，寶寶就已經自行站立、並開始喝奶了。

這次是「Gina（吉娜）」第2次生產，105年10月2日她所誕下的第1隻寶寶「Nabil（娜比爾）」即將滿兩歲了。由於生產的地點距離參觀步道很近，現場目睹的遊客都直呼自己實在是太幸運了，比坐在電視機前面觀看野生動物生產的紀錄片，還顯得更精采刺激，許多人紛紛用手機紀錄下這難得的珍貴畫面。

昨天午後木柵地區受到鋒面過境影響，開始下起毛毛雨，在「Gina（吉娜）」生產過程中，保育員早已候在一旁，為了盡快讓媽媽和小孩進入乾躁溫暖的室內休息，當寶寶完全離開母體後，平時負責照顧非洲野驢的保育員立刻上前抱起身上還連著臍帶的新生寶寶，轉身交給欄杆外的區長。

小寶寶經過不到1小時的練習，總算成功站立，也開始喝奶了。（台北市立動物園提供）

區長二話不說接力托起重達17公斤的幼仔，使盡吃奶的力氣，用飛快的速度衝了上百公尺跑回室內欄舍，將新生寶寶安全地放置在乾草堆上，讓其他同仁趕緊用乾毛巾將新生寶寶擦拭乾淨，期間獸醫師也趕來，除了先幫新生寶寶測量體重外，也透過觸診的方式，判斷牠是一個小男生唷！

其他的非洲野驢好奇的在一旁圍觀。（王成長小姐提供）

非洲動物區的區長在努力達陣後，筋疲力竭地說了一句：「我發現我老了！」可別以為這時候區長就能退場去沖個澡換衣服了，他還得繼續套著全身都沾滿羊水的工作服，趕緊回到戶外活動場去，讓「Gina（吉娜）」嗅聞留在他身上寶寶的味道，一步一步慢慢的將媽媽引導回室內欄舍，讓「Gina（吉娜）」接手照顧新生寶寶。

非洲動物區區長急忙抱起小寶寶以跑百米的速度衝回內欄舍。（台北市立動物園提供）

「Gina（吉娜）」的母性很強，一看到蹲坐在乾草堆上的新生寶寶，就立刻用前蹄使勁的推牠，乍看之下還以為是媽媽很無情的在修理小孩呢！不過這些舉動其實是愛的表現哦！媽媽是為了要督促新生寶寶趕快站起來，如此才能在危機四伏的野外生存下來！新生寶寶自己也很努力的嚐試，經過不到1小時的練習，總算成功站立，也開始喝奶了。

(中時電子報)