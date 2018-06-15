世足花絮》種族歧視？俄議員：年輕女人請遠離外國人

一位俄羅斯女球迷在世足賽拿著國旗。(美聯社)

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中時電子報

本屆世足賽在俄羅斯開踢，資深女議員普利紐娃(Tamara Pletnyova)在電台提醒國人，特別是正值生育年齡的俄國女人「不要跟外國男子上床」，不然受害的只是她們的小孩。這段話引起軒然大波。

普利紐娃指出，1980年的莫斯科奧運之後，就在前蘇聯誕生了一批「奧運寶寶」，也是罕見的混血寶寶誕生的高峰期。這些混血寶寶多是單親媽媽扶養，父親早就不見蹤影，即使後來蘇聯解體，這些小孩在俄羅斯的生活也不好過。

「俄國女人就該生我們自己人的寶寶。」普利紐娃不希望這回又產出一代「世足寶寶」，留給子孫更多問題。然而今非昔比，普利紐娃的言論立刻挨轟「種族歧視」「國族主義者」。

普利紐娃其實是反對種族歧視的，她說：「我只是不忍心孩子們受苦。跨國婚姻會帶來很多麻煩，我希望國內的人不論任何種族能夠互相戀愛而共組家庭。」

普利紐娃平日是個比較保守的議員，她曾經批評國會女記者的衣著不得體：「我希望那些女孩們在國家朝堂上起碼能夠遮住自己的肚臍。」

儘管外國人聽了很不是滋味，不過俄國也是有人支持普利紐娃的，他們在推特上表示：「普娃說的話沒錯啊，有什麼問題嗎。」

總統普丁(Vladimir Putin)的發言人表示：「俄國女人是世上最棒的女人，我相信她們有能力自行判斷。」

(中時電子報)

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