第一次出王室任務建親密關係 梅根將可叫女王綽號

2018年06月15日 10:05 中時電子報 楊幼蘭

剛成為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人的前美國女星梅根14日素雅現身，首度在沒有另一半哈利王子的陪同下，單獨和英國女王伊莉莎白二世執行王室任務。

據英國《每日郵報》（DailyMail）14日報導，當天梅根穿著紀梵希設計的米白色裙裝，搭配女王充滿活力的鮮綠套裝出席，兩人下了王室專用列車，出席大橋揭幕儀式時，有說有笑，氣氛輕鬆而和諧，祖孫輩的兩人似乎已建立了相當親密的關係。

在女王堅持下，哈利並沒有出席，由她親自指導梅根，如何執行王室任務。當天她們先後為梅爾賽蓋特威大橋（Mersey Gateway Bridge），以及徹斯特（Chester）的故事屋劇院（Storyhouse Theatre）揭幕，接著前往徹斯特市議會參加午宴。

梅根和哈利5月19日才結婚，至今還不到1個月，女王就主動要梅根和她共同執行王室任務。而當初凱特嫁入王室快要一年，女王才邀她一起出席鑽禧紀念（Diamond Jubilee）慶祝活動。專家認為，女王對充滿自信的梅根十分有信心。

兩人互動良好，女王不時露出罕見的燦爛笑容，顯然這位新進門的孫媳婦很討她的歡心。

英國王室專家說，要是這親密關係能繼續發展下去，梅根很快就能暱稱女王為夫人（Ma'am），而不必再稱呼她為陛下。

英國「君王」雜誌（Majesty magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）說，一旦她們建立更親密的家人關係，她就能像哈利的母親，也就是戴安娜王妃般，稱她為媽媽（Mama）。

不過，梅根再怎麼和女王親密，也不能直呼她的暱稱莉莉貝（Lillibet），因為唯有十分親密的家人和朋友才能這麼叫她。

專家認為，從女王和梅根互動的狀況看來，可能不久之後，梅根就能稱她為「媽媽」了。

(中時電子報)