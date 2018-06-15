第一次出王室任務建親密關係 梅根將可叫女王綽號

梅根第一次出王室任務，由英國女王親自指導，14日當天兩人互動良好，女王露出罕見的燦爛笑容。（美聯社）

友善列印
中時電子報

剛成為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人的前美國女星梅根14日素雅現身，首度在沒有另一半哈利王子的陪同下，單獨和英國女王伊莉莎白二世執行王室任務。

據英國《每日郵報》（DailyMail）14日報導，當天梅根穿著紀梵希設計的米白色裙裝，搭配女王充滿活力的鮮綠套裝出席，兩人下了王室專用列車，出席大橋揭幕儀式時，有說有笑，氣氛輕鬆而和諧，祖孫輩的兩人似乎已建立了相當親密的關係。

在女王堅持下，哈利並沒有出席，由她親自指導梅根，如何執行王室任務。當天她們先後為梅爾賽蓋特威大橋（Mersey Gateway Bridge），以及徹斯特（Chester）的故事屋劇院（Storyhouse Theatre）揭幕，接著前往徹斯特市議會參加午宴。

梅根和哈利5月19日才結婚，至今還不到1個月，女王就主動要梅根和她共同執行王室任務。而當初凱特嫁入王室快要一年，女王才邀她一起出席鑽禧紀念（Diamond Jubilee）慶祝活動。專家認為，女王對充滿自信的梅根十分有信心。

兩人互動良好，女王不時露出罕見的燦爛笑容，顯然這位新進門的孫媳婦很討她的歡心。

英國王室專家說，要是這親密關係能繼續發展下去，梅根很快就能暱稱女王為夫人（Ma'am），而不必再稱呼她為陛下。

英國「君王」雜誌（Majesty magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）說，一旦她們建立更親密的家人關係，她就能像哈利的母親，也就是戴安娜王妃般，稱她為媽媽（Mama）。

不過，梅根再怎麼和女王親密，也不能直呼她的暱稱莉莉貝（Lillibet），因為唯有十分親密的家人和朋友才能這麼叫她。

專家認為，從女王和梅根互動的狀況看來，可能不久之後，梅根就能稱她為「媽媽」了。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Revealed: The surprising nickname that Meghan can call the Queen once she has settled into the royal family (and Diana used it too!)

文章來源：RICHARD KAY: How the Queen insisted that Harry was not required – then helped Meghan pass this nerve-wrecking introduction into royal life with flying colours

火爆父子融冰為哪樁？打造獨一無… 世足花絮》首戰普丁好嗨！ 俄國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。