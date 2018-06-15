空汙？年度10大癌症死亡統計 肺癌年奪9235命居首

衛福部今公布最新年度10大死因。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

衛福部今公布最新年度10大死因，癌症連續36年高居第一名，且年奪4萬8037條人命，讓死亡人數再次創下歷史新高，綜觀最易致死的前10大癌症，以肺癌和肝癌最致命，分別造成9235和8402人死亡，然而，去年才剛「跌出榜」子宮頸癌，今年再次重返第10名，加上第5名的女性乳癌，兩癌一年聯手造成超過3000名女性死亡。

根據衛福部最新統計，10大癌症死因（死亡率）排名依序為肺癌（氣管、支氣管和肺癌），肝癌（肝和肝內膽管癌）、大腸癌（結腸直腸和肛門癌）、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺癌）、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸癌（子宮頸及部位未明示子宮癌）；除了子宮頸癌，其餘1~9名癌症排名都和前一年不變。

去年所有癌症共奪走4萬8037條人命，死亡人數再次創下歷史新高，比前一年增加277人，其中肺癌再次展現其致命特色，年奪9235條人命居全癌症之首，死亡率逼近4成，肝癌則年奪8402條人命，死亡率達35％，大腸癌奪5812人，死亡率24.7％。

子宮頸癌去年罕見的掉出前10名，第10名位置被卵巢癌取代，今年兩種癌症則再次互換，然而，若只論死亡人口，子宮頸癌（651人）和卵巢癌（644人），均不及死亡率第12~14名的非何杰金氏淋巴瘤（1192人）、白血病（1009人）和膀胱癌（971人）。

(中時 )

不同調！ 日本發布凱米颱風生成 … 端午節連假 中市加強垃圾收運

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。