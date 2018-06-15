空汙？年度10大癌症死亡統計 肺癌年奪9235命居首

2018年06月15日 10:19 中時 倪浩倫

衛福部今公布最新年度10大死因，癌症連續36年高居第一名，且年奪4萬8037條人命，讓死亡人數再次創下歷史新高，綜觀最易致死的前10大癌症，以肺癌和肝癌最致命，分別造成9235和8402人死亡，然而，去年才剛「跌出榜」子宮頸癌，今年再次重返第10名，加上第5名的女性乳癌，兩癌一年聯手造成超過3000名女性死亡。

根據衛福部最新統計，10大癌症死因（死亡率）排名依序為肺癌（氣管、支氣管和肺癌），肝癌（肝和肝內膽管癌）、大腸癌（結腸直腸和肛門癌）、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺癌）、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸癌（子宮頸及部位未明示子宮癌）；除了子宮頸癌，其餘1~9名癌症排名都和前一年不變。

去年所有癌症共奪走4萬8037條人命，死亡人數再次創下歷史新高，比前一年增加277人，其中肺癌再次展現其致命特色，年奪9235條人命居全癌症之首，死亡率逼近4成，肝癌則年奪8402條人命，死亡率達35％，大腸癌奪5812人，死亡率24.7％。

子宮頸癌去年罕見的掉出前10名，第10名位置被卵巢癌取代，今年兩種癌症則再次互換，然而，若只論死亡人口，子宮頸癌（651人）和卵巢癌（644人），均不及死亡率第12~14名的非何杰金氏淋巴瘤（1192人）、白血病（1009人）和膀胱癌（971人）。

(中時 )