百人綁千粽贈弱勢 溫馨慶端午

2018年06月15日 10:21 中時 張伊珊

2018．06．15 嘉義縣 ▲端午包粽活動已邁入第17年，今年擴大辦理，準備7000顆愛心粽，分享給51個村里的弱勢家庭。（張伊珊攝）

2018．06．15 嘉義縣 ▲端午包粽活動已邁入第17年，今年擴大辦理，準備7000顆愛心粽，分享給51個村里的弱勢家庭。（張伊珊攝）

再過3天就是端午節，為讓嘉縣民雄及新港鄉低收入戶，感受端午佳節溫暖情意，縣議員林秀琴、新港姐妹連線婦女權利協進會及村長等人，邀集上百位村里社區姐妹，15日早上7點至下午5點一起在新港鄉大潭村精忠廟前包肉粽，預計包出7000顆愛心粽，送往51個村里的弱勢家庭。

林秀琴表示，今年已是第17年辦理包粽活動，這次有100多位來自民雄鄉與新港鄉各村的姊妹們一同參與，第1年辦的時候只有包2000顆的粽子，去年包了5000顆，今年擴大辦理，準備7000顆的愛心粽，分享給低收入戶等弱勢。

愛心肉粽有香菇、豬肉、花生、蝦米等餡料，十分美味，為了要包7000顆的肉粽，光備料就花了10天準備。新港民雄姐妹連線的姊妹們分工合作，有人清洗粽葉、有的人是洗米、煮飯、炒料，姐妹們以熟練的手法包肉粽，整個廟埕除了媽媽們邊包邊聊天的談笑聲外，還充滿著滿滿的粽香與愛心。

新港姊妹連線的總幹事陳素卿說，每年與林秀琴議員及各村村長、代表、各社區村里姐妹們，齊聚包著愛心肉粽，除了凝聚大家的感情外，能為新港、民雄鄉收入戶等需要幫助的人帶來溫暖，感覺活動更有意義，投入時也更加開心。

今年包肉粽的材料、餡料及經費等，由許多善心人士提供且幫忙，林秀琴強調，新港、民雄鄉許多充滿善心且默默出錢出力的人，雖然未到現場一起包肉粽，但愛心絕不落人後，希望把愛心散播出去，未來一起照顧更多需要照顧的人。

(中時 )