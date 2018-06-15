北海岸賞景玩水消暑趣！鮮嫩「黑喉魚」美味正當時

2018年06月15日 10:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暑假快到了，計畫好到哪度假嗎？來北海岸走走吧！看必海藍天、玩水消暑趣，此時也是現在正是黑喉魚的產季呢！

天氣漸漸熱了起來，又是到海邊玩水消暑的好季節，到北海岸除了海邊賞景玩水以外，別忘了到海鮮餐廳點當季鮮魚”黑喉魚”料理，鮮嫩細緻的肉質不論清蒸、乾煎或是紅燒都很對味，千萬不要錯過了喔。

黑喉魚嘴巴內部是黑色，肉質細嫩好吃。（新北市漁業處提供）

延繩釣漁法釣黑喉魚，鮮度優質

黑喉魚中文學名叫做黑”魚或”，也稱為烏喉、加正、烏加網，名字叫做黑喉是因為口腔內咽喉呈現黑色的緣故，屬於肉食性魚類，會捕食小魚、蝦蟹，主要棲息於砂泥底質深度45至200公尺海域，全臺灣周邊都有分布，多以刺網、拖網或延繩釣進行捕獲，新北市漁場主要在北海岸淡水與金山交界處，金山漁民以對環境影響較小的延繩釣法釣黑喉魚，新北市年產量大約50噸，市場價每臺斤約在220至240元左右。

延繩釣漁法示意圖。（圖片來源：國立海洋生物博物館網站）

金山區從事延繩釣船許慶源船長說，黑喉魚是大家所熟知「黃魚」的親戚，肉質跟黃魚一樣細嫩好吃，營養價值高具豐富油脂與蛋白質，而且名列十大好吃魚種當中，清蒸、乾煎、煮湯或是紅燒黑喉都很美味。延繩釣因不像拖網漁法容易擠壓到魚體，較利於保鮮，所以漁獲品質較好，還能夠依釣鉤大小及魚餌種類篩選魚種及漁獲大小，對環境亦較友善。

新北市政府農業局長李玟表示，新北市除了萬里蟹、貢寮鮑以外，還有許多新鮮當季的漁產，現在正是黑喉魚的產季，趁假日到海邊走走，順道到金山海灣餐廳或附近的海鮮餐廳點道當季的黑喉魚料理嘗鮮！

(中時電子報)