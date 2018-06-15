一銀董座大推香蕉皮牛奶 宅神朱學恒：拍錯馬屁了啦

一銀董事長董瑞斌（右）及總經理鄭美玲（左）13日宣布，採購36公噸香蕉嘉惠客戶及員工，以協助紓解盛產狀況。（本報系記者顏謙隆攝）

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中時電子報

行政院長賴清德日前在臉書PO文說「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」後，引起各界嘩然。民進黨台北市議員王世堅力挺賴神，上節目試吃後大讚帶皮香蕉配醬油「像剝皮辣椒」。官股銀行第一銀行也為了挺蕉農採購36公噸香蕉，第一銀行董座董瑞斌也現場示範香蕉連皮打成香蕉皮牛奶，怕蕉皮苦澀可加蜂蜜打成奶昔去澀味。宅神朱學恒則在臉書表示「董事長董事長，賴院長已經說吃香蕉皮是抹黑了，你不要再喝香蕉皮牛奶了啦!拍錯馬屁了啊!」

香蕉盛產價格崩盤，行政院長賴清德救蕉農，在臉書PO出香蕉新吃法，表示有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，再配醬油、大蒜食用，既養生又美味。民進黨台北市議員王世堅上電視節目當場吃了「水煮香蕉肉與香蕉皮」，還大讚「蠻好吃的，像剝皮辣椒」，讓其他來賓驚呼：「不要馬屁拍過頭呀！世堅你真的是民進黨的優秀黨員」。

官股銀行第一銀行也以行動力挺，採購36公噸香蕉救果農。據聯合報報導，第一銀行董座董瑞斌表示，採購成本約70-80萬元，香蕉將分送客戶員工。董瑞斌並且親自示範香蕉牛奶和香蕉皮牛奶的作法。他說，香蕉皮有苦澀味道，可以搭配蜂蜜一起打成奶昔，去掉澀味。

宅神朱學恒則在臉書表示「董事長董事長，賴院長已經說吃香蕉皮是抹黑了，你不要再喝香蕉皮牛奶了啦!拍錯馬屁了啊!」

有網友在底下留言表示「認真的說，一銀老董很有美食品味，旗山地區有一個產品品項稱為“相思牛乳”，其產品組成是香蕉皮牛奶+完整香蕉果肉為一套，.....香蕉皮牛乳 = 相思牛乳，在旗山地區已經販售已久，請大家不要亂罵。」朱學恒則回覆該名網友「 這個關係是人家一銀董事長在拍馬屁，你以為他真心享受美食」。

網友們也留言「好好的香蕉牛奶不喝要喝香蕉皮牛奶.....」、「明天，史上最大隻總統府秘書長胖胖菊就開直播，叫百姓用香蕉皮煮三杯香蕉皮。清蒸香蕉皮。後天蔡英文就出來直播教紅燒香蕉皮、鐵板香蕉皮、麻婆香蕉皮。大後天幹話勇就出來教姑婆芋炒香蕉皮、姑婆芋燉香蕉皮」、「狗腿一點點，升官比較快」、「問題不在怎樣吃香蕉, 問題在我們的產業政策到底何去何從」、「都買了香蕉了，為啥要吃香蕉皮？那香蕉肉要幹嘛？」、「36噸的((香蕉皮)))，榨成皮汁+蜂蜜，再分給客戶喝呀。。。把殘留農藥，一起喝下肚吧」、「原來...小時候唸書時，老師說，共產黨竊取慘無人道，都到處宣傳台灣人窮到吃香蕉皮...原來~~~我在有生之年看到了(淚奔)....」、「我怎麼記得聽說以前生活很苦，都要吃香蕉皮了！想不到，到了2018年，還是要吃香蕉皮......」、「果肉便宜到要當豬飼料了，人卻想著要吃皮 真詭異....」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所

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