專偷娃娃機高價3C商品 竊盜集團落網

台南市警六分局破獲專門以榔頭破壞娃娃機台玻璃行竊的犯罪集團，起出大批高單價藍芽喇叭、公仔等商品。（洪榮志翻攝）

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中時

王姓男子夥同魏姓男子、邱姓女子等3名共犯組成竊盜集團，以租車懸掛偷竊車牌，在台中、嘉義、台南等地多家娃娃機店，專門以榔頭破壞娃娃機台玻璃，竊走機內的高單價藍芽喇叭、公仔等商品。台南市警六分局持搜索票前往台中市王某藏匿處搜索，當場查獲多件失竊商品，全案依竊盜罪嫌法辦。

本月3日清晨5點多，台南市南區健康路某娃娃機店，遭1名戴手套、口罩的男子，持榔頭砸破娃娃機台玻璃後，竊取機台內藍芽音響共20餘台，市值2萬5600多元，得手後乘坐在外接應的自小客車逃逸。

案發後，警六分局長黃勝智指示立即成立專案小組偵辦。轄區金華派出所調閱該店監視畫面，發現案發當天清晨4點多，作案歹徒曾與另名男子進入店內觀察地形，搭乘的作案車輛車牌係在台南市北區失竊。經深入追查，得知犯嫌作案後立即搬離住處返回台中。

專案人員往返台中、台南多次，才掌握對方租屋藏匿在台中市南區，終於在14日逮獲20歲的王姓男子並起獲多件贓物，經清查後發現他們還涉及台南市中西區、南區及嘉義市2起、台中市4起娃娃機竊案，共竊取105組藍芽喇叭，正持續擴大清查。

警訊中，王某供稱，因父母債務纏身，妹妹又是遲緩兒患者，急需用錢因此組成竊盜集團鋌而走險。全案偵訊後，除依竊盜罪嫌法辦外，並積極追緝在逃嫌犯中。

(中時 )

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