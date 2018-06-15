林靜儀糗了！又被肉搜「偷插吸管」同時喝4杯？

林靜儀自己PO出的照片也用吸管。(圖/翻攝自林靜儀臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
林靜儀遭網友質疑「這吸管是？」(翻攝自林靜儀臉書)

民進黨立委林靜儀說自己十多年來在某知名店內點熱珍奶時，一直都是用湯匙，反遭網友打臉。林靜儀惱怒，在臉書自己加圖說強調，「未來要換的是店內使用」，不過馬上又被網友搜出5月3日她被媒體拍到用吸管的照片，遭酸「你來回答一下這吸管是？？你是在平行時空嗎？」實際搜尋林靜儀臉書也發現，5月9日她自己PO出的照片中也用吸管。

林靜儀被搜出用吸管的照片。(圖/翻攝自Imgur)

林靜儀日前的「湯匙說」慘遭網友打臉後，她又在臉書PO文「原來不是大家都看內文呢。好吧只好圖說一下」，強調「未來要換成環保材質的是店內使用時店家給的這一支」，不但發文反嗆「外帶跟內用不會分，我真是敬佩大家」，昨日又怒嗆記者「所以妳要開始檢討我出生後用了多少塑膠吸管嗎？」

林靜儀在臉書自己加圖說強調「未來要換成環保材質的是店內使用」。(圖/翻攝自林靜儀臉書)

雖然林靜儀一直強調「店內減塑的用意」，但被肉搜出兩張用吸管喝飲料的照片似乎都是在立院，其中一張照片中可見，她一個人至少同時用了4個杯子，而且旁邊明明放了環保杯，其中一杯飲料她還是插了吸管。

網友質疑「好多杯喔 又是星巴克又是超商咖啡」，林靜儀則解釋「我即使自備環保吸管，都還是有剛好沒在手邊的時候」，不過這個說法似乎不被網友接受，又輪番打臉「〝剛好沒在手邊〞帶了又不認真用那是帶好笑的啊？？？」、「妳會帶保溫瓶不會用保溫瓶裝咖啡！？要笑死誰⋯？」、「所以喝水用保溫杯，喝星巴克就可以用吸管???這到底是哪國邏輯」、「作秀被抓到了拉」。

對於吸管限塑政策，網友批評「這個叫做模糊焦點吧，垃圾都會自己長腳跑去海洋游泳這樣，先搞定亂丟垃圾的人才是主要的吧」、「菜刀會砍死人 所以要不要把菜刀也禁用了呢？重點是 吸管為什麼在海洋裡！在海裡！在海裡！」。

(中時電子報)

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