印尼移工、新住民歡慶穆斯林開齋日如台灣過年

印尼穆斯林慶祝齋戒月結束，聚集嘉義市朝麥加方向跪拜祈福。（廖素慧攝）

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印尼穆斯林女性祈福後互相擁抱交流感情。（廖素慧攝）
印尼新住民玩猜拳闖關遊戲。（廖素慧攝）

今年伊斯蘭教開齋日是6月15日，嘉義市政府15日舉辦開齋節活動，嘉義地區成千上百印尼移工及新住民聚集進行開齋祈福儀式，並歡慶齋戒月結束，猶如過年般的歡樂，新住民黃玉珠說，慶祝齋戒月結束，猶如台灣過年，親友間互相拜訪慶賀並連絡感情。

黃玉珠從印尼嫁來台灣13年，生育2名兒女，夫家在嘉義縣太保務農，她幫忙種番茄，她說，依印尼穆斯林宗教傳統習俗，每天朝拜祈福5次，每次用拜毯、穿著禮拜服裝，她嫁來台灣仍是按部就班禮拜，也教子女禮拜，是她的心靈寄託。

嘉義市政府15日上午7時舉辦開齋節活動，邀請穆斯林慶祝回曆1439年，首先進行開齋祈福儀式，數百位印尼移工、新住民穿正式禮拜服一同祈禱、跪拜，儀式隆重。

儀式結束後，開始一系列的印尼傳統舞藝表演、印尼美食、印尼服飾體驗、Fashion義剪、按摩舒壓、闖關遊戲等免費活動，穆斯林玩印尼版的猜拳遊戲，歡笑連連。

市長涂醒哲表示，市府尊重多元文化，長期深耕移民的照顧輔導、移工的就業管理，打造穆斯林友善環境，包括推動清真食品跟旅遊服務認證等，已輔導鈺通大飯店、兆品酒店、耐斯王子大飯店、嘉楠風華酒店及爵士印尼風小館等取得穆斯林友善餐廳及旅館之清真認證。

(中時 )

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