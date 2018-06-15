繼續對抗不公不義政府 八百壯士將轉型人民團體成立協會

2018年06月15日 11:17 中時 季節

立法院審議軍改中，對此八百壯士聲明，將轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預定6月30日召開會員大會。此外八百壯士也對『軍改條例』的內容持續強烈譴責。

八百壯士指揮部於14日晚間公告，將於30日依「人團法」規範，選出理監事，遵照協會組織章程，捍衛中華民國，維護憲法尊嚴及退伍軍人權益，結合軍公教警及理念相同的團體及個人，繼續對抗不公不義政府。

另外15日八百壯士也發聲明譴責軍改，聲明指出，過去幾天民進黨黨團為求法案審查順遂進行，刻意放低身段，但骨子裡對行政院版本並未有任何鬆口讓步；甚至對時代力量所提『退將赴陸管制』，針對性條款亦予保留於軍人服役專法，不僅不倫不類、罔顧法制到無以復加地步，其污衊懲罰性的狹窄心態，昭然若揭。

八百壯士還指出，法案關鍵重點在『起資俸率及年增俸率、18%優存本金歸還』；『起資俸率及年增俸率』(55＋2)變革，國防部說30年後財務會結餘1233億，可保基金無虞。既然如此為何還要明定每5年滾動式檢討？制度設計、精算者敢簽署畫押保證嗎？『18%優存本金問題』既然制度已融為一體，未來連名詞都不存在了，為何仍然扣押著當事人的本金不還，於理於法皆不合？說穿了就是政府無意出錢，仍要求台灣銀行負擔利息支出，惟軍人分10年遞減，每年減少的金額由利息付出，按此理則至少應在每年扣減金額後，將『18%優存本金』採逐年歸還才是正確的作法。

八百壯士還表示，軍人退除依法所得法有明定為：『退除給與』而非『年金』。結果軍人『退除給與』所得『退休俸』、『贍養金』全被講成『年金』，主管單位連基本法制用語都不懂，國軍軍制能期望愈改愈好嗎？

八百壯士也質疑修法刪除少將階軍官『本階停年滿8年，應予退伍』機制，一律可服役至57歲，此一開後門獨厚現役人員，美其名長留久用，然不僅易造成將階晉升管道壅塞，恐亦有圖利之嫌。

另外針對遺屬半俸發放標準，現役軍人服役中亡故，不論服役年資長短其遺屬皆可領取；而退役軍人已具婚姻關係或於退後結婚亡故者，其配偶支領半俸，不僅名詞改稱『遺屬年金』，且配偶需具有10年婚姻關係及年滿55歲才能領取所謂『遺屬年金』，八百壯士也質疑此一規範不合理。

(中時 )