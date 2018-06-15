零食袋藏毒！ 白河警逮1毒販1藥腳

2018年06月15日 11:11 中時 鄭雅文

台南市白河分局破獲位在東山區的販毒集團，毒販將毒品藏匿在香瓜子零食袋中，被眼尖員警發現。（白河分局提供）

台南市白河分局破獲販毒集團，台南市政府警察局頒發破案茶。（白河分局提供）

白河警分局執行「安居專案」打毒，經過長期蒐證，13日兵分多路，逮捕以陳姓男子為首的販毒集團，並掃蕩1名藥腳。警方調查，陳男長期在台南市區販售毒品牟取暴利，這次緝毒，在陳嫌家中查獲大量毒品，有一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、和三級毒品愷他命，全案依毒品違害罪嫌，將陳男移送台南地檢署偵辦。

白河分局在13日凌晨6點30分，持台南地檢署核發之拘票，到陳嫌位在東山區的家中攻堅。陳男（65年次）有毒品前科，遭警方查獲時，睡眼惺忪一臉茫然，自知難逃配合警方辦案。此次共查扣總重136.18公克的海洛因、117.61公克安非他命和99.11公克的愷他命等證物和販毒事證，初估市值60萬至70萬。

白河分局調查發現，在搜索陳嫌家中時，在髒亂置物櫃內發現藏有一包香瓜子零食袋，赫然發現裡頭藏匿毒品。經調查發現，原來，陳嫌為躲避警方查緝，將毒品裝入零食袋內再以超商牛皮紙袋包裹，藉以規避警方耳目，但仍被眼尖員警識破。

台南市警察局長黃宗仁獲知後，14日下午趕到白河分局頒破案茶，慰勉員警的辛勞。

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(中時 )