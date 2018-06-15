零食袋藏毒！ 白河警逮1毒販1藥腳

台南市白河分局破獲位在東山區的販毒集團，逮捕1毒販和1藥腳，並搜出大量海洛因、安非他命和愷他命毒品。（白河分局提供）

友善列印
中時
台南市白河分局破獲位在東山區的販毒集團，毒販將毒品藏匿在香瓜子零食袋中，被眼尖員警發現。（白河分局提供）
台南市白河分局破獲販毒集團，台南市政府警察局頒發破案茶。（白河分局提供）

白河警分局執行「安居專案」打毒，經過長期蒐證，13日兵分多路，逮捕以陳姓男子為首的販毒集團，並掃蕩1名藥腳。警方調查，陳男長期在台南市區販售毒品牟取暴利，這次緝毒，在陳嫌家中查獲大量毒品，有一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、和三級毒品愷他命，全案依毒品違害罪嫌，將陳男移送台南地檢署偵辦。

白河分局在13日凌晨6點30分，持台南地檢署核發之拘票，到陳嫌位在東山區的家中攻堅。陳男（65年次）有毒品前科，遭警方查獲時，睡眼惺忪一臉茫然，自知難逃配合警方辦案。此次共查扣總重136.18公克的海洛因、117.61公克安非他命和99.11公克的愷他命等證物和販毒事證，初估市值60萬至70萬。

白河分局調查發現，在搜索陳嫌家中時，在髒亂置物櫃內發現藏有一包香瓜子零食袋，赫然發現裡頭藏匿毒品。經調查發現，原來，陳嫌為躲避警方查緝，將毒品裝入零食袋內再以超商牛皮紙袋包裹，藉以規避警方耳目，但仍被眼尖員警識破。

台南市警察局長黃宗仁獲知後，14日下午趕到白河分局頒破案茶，慰勉員警的辛勞。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

專偷娃娃機高價3C商品 竊盜集團… 警不堪過勞高壓輕生 葉毓蘭嘆：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。