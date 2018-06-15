警不堪過勞高壓輕生 葉毓蘭嘆：今年警察節難祝快樂

2018年06月15日 10:55 中時電子報 呂承哲

台南市警察局麻豆分局警備隊長許文福昨(14)晚間值勤結束，持警槍朝頭部自轟一槍，急救後仍於今凌晨1時45分宣告不治。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭在臉書上感嘆，今年真的很難祝警察節快樂，退警月退俸被砍，現警又因警力不足，工作業務日漸繁重，反倒因各種慶祝表揚活動，休息時間更少了。

警察節前夕傳出噩耗，使人悲痛。許文福的妻子表示，警備隊人力吃緊，丈夫6月初支援保民組，白日須辦理選舉與巡守隊業務，晚間還要支援派出所巡邏，加上祖先移靈還未處理，身心俱疲下，釀成悲劇。14年前警察節第二天，台中市曾發生警匪槍戰，使得兩位優秀的小隊長李進富、葉錫財殉職。

葉毓蘭指出，40年前的警政署長孔令晟四處奔走下，才將中華民國警察法頒布的1953年六月十五日，訂定為警察節，以彰顯中華民國的警察是民主法治社會的警察。然而，警察制度並沒有因為警察節的制定有所改善。

葉毓蘭提到，退警們這兩天陸續接到月退俸裁定書，清楚的告訴你未來的日子，法定退休金如何得逐年減少；現警們又因為警力不足，工作卻是越來越多，肩上的責任越來越重，警察節非但沒有放假，反而因為各種慶祝表揚活動，休息的時間更少了。

葉毓蘭敢慨，若警察的過勞高壓一日不徹底檢討改進，槍聲恐怕還會再響。葉毓蘭文末提及，「今年的警察節，我只想祝大家平安，希望所有的現警們都能平安健康的活到退休...」。

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(中時電子報)