2018年06月15日 11:15 中時 沈揮勝

蔡鴻銘、周春桂共同營造之蝴蝶園區，就是以黃裳鳳蝶為意象。（沈揮勝攝）

蔡鴻銘、周春桂闢蝴蝶步道，廣植高士佛澤蘭，常吸引百蝶群舞。（沈揮勝攝）

蔡氏夫婦最近發現，黃賞鳳蝶超級喜歡吸吮咖啡花；圖為黃裳鳳蝶母蝶。（沈揮勝攝）

黃裳鳳蝶的母蝶在馬兜鈴的藤蔓間準備產卵。（沈揮勝攝）

黃裳鳳蝶的公蝶，也鍾情於咖啡花。（沈揮勝攝）

園區中蝶類眾多，樹蔭一隅，乍見台灣大鳳蝶停棲休息。（沈揮勝攝）

黃裳母蝶被2隻紅紋公蝶性侵得逞 七旬阿公錄影存證。（沈揮勝攝）

1隻色澤斑斕、名列國家保育的黃裳鳳蝶雌蝶，日前造訪南投縣魚池鄉東光村知名的「蝴蝶步道」時，遭到2隻紅紋鳳蝶的公蝶「輪流性侵」得逞，過程被喜愛生態的七旬阿公蔡鴻銘撞見，他立即將兩嫌作姦犯科之暴行錄影存證。

知名生態攝影家陳建樺得悉2隻公蝶荒唐行徑時驚訝表示，到底是國家政治亂了譜，帶壞鳳蝶讓牠們行為跟著脫軌！或是眼前失焦出門又忘戴眼鏡？黃裳鳳蝶遭紅紋鳳蝶「硬上」，不知會否生出什麼怪鳳蝶？

事實上，東光社區這片蝴蝶步道，就是由蔡鴻銘及他的另一半周春桂所共同營造。他們說，奇妙的事可多著呢！近幾天才又觀察到黃裳鳳蝶比人們更愛品嘗咖啡。咱每天頂多喝兩杯，牠們1天吸吮咖啡花，少說也10幾20回！

70歲的蔡鴻銘是土生土長的東光村人，國小、初中都在魚池鄉就讀。年輕出外打拚，曾擔任紡織高階技師，1993年應邀到印尼擔任管理階層，1996年為照顧年邁長輩而返回家鄉。

後因接觸水保局、縣府之農再、社區營造，受到農委會特生中心前副主任彭國棟、學者邱美蘭啟發而愛上生態，投入特生環境資料庫蝴蝶類建置。2012年利用自己的2分多地搭配社區營造，廣栽並繁殖龍船花、馬兜鈴、高士佛澤蘭、繁星花、大王仙丹等食草或蜜源植物。

其中馬兜鈴栽植存活後，原本東光村未曾有過發現紀錄的黃裳鳳蝶不請自來！還曾經單日出現近10隻，讓他喜出望外；目前出現宅旁蝴蝶溜籠體驗區、蝴蝶步道的蝶類已超過50種。

領有特生專業解說證照的蔡鴻銘說，觀察到黃裳鳳蝶遭「強制性侵」是在6月2日。不同蝶類交尾，是否會生出雜交蝶？他解釋，當黃裳發現雄蟲為異種時，會關閉尾器而無法受孕，因此不會有上述疑慮。

(中時 )