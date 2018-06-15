NBA》NFL球星痛批：杜蘭特毀了NBA

2018年06月15日 11:06 中時電子報 黃及人

去年NFL選秀狀元克里夫蘭布朗隊賈瑞特15日痛批，杜蘭特2016年夏天選擇「抱團」加盟勇士的決定，已經徹底毀了NBA，更強調這跟「小皇帝」詹姆斯2010年跳槽熱火情況不同，「NBA唯一解決之道，只有降低團隊薪資上限！」

其實不只賈瑞特，不少美媒與球迷都認為杜蘭特兩年前的決定備受爭議，「杜蘭特決定去1支73勝球隊，在我看來，他選的是種輕鬆模式。你要知道勇士當時擁有什麼，有了聯盟第2球星加盟，勇士肯定輕而易舉取得成功。」

「這跟當年詹姆斯離開克里夫蘭情況不同，」賈瑞特說，「詹姆斯去了邁阿密，跟波許、韋德攜手合作，當時並無任何保證，也不知道能否馬上取得成功，詹皇當時必須把整支球隊凝聚在一起，共同找到贏球的方式。」

賈瑞特強調，假如他是杜蘭特，他肯定不會做出加盟勇士決定，「我永遠不會加入1支排名第1的球隊，不能光是想要靠別人贏球！」事實上，杜蘭特加盟勇士後，勇士連兩年都封王，杜蘭特也連兩年獲選總冠軍賽MVP。

只是杜蘭特毫不在意這些批評，甚至公開替勇士招募自由球員，「很多球員或許會怕加盟勇士，因為後續承擔的輿論壓力很大，但我仍跟所有自由球員發出邀請，你可能經歷一些指責或非議，但你更有機會搶下總冠軍！」

(中時電子報)