全國大南瓜比賽 23、24日淡水河岸登場

2018年06月15日 11:34 中時 葉德正

重磅登場！淡水農會主辦的「2018年新北市全國大南瓜比賽」，將在23(六)、24(日)在淡水金色水岸登場，今年以「夏日萬聖節金瓜派對」為題，邀請民眾下個週末前往淡水觀賞上看千斤的巨無霸南瓜，還有全新「滬尾南瓜冬粉」產品推薦，品嘗當令、在地的優質南瓜就趁現在。

新北市農業局表示，活動將在淡水捷運站後方的金色水岸廣場舉行，包含各地農友耗費半年時間、全心全力投入參賽的「全國大南瓜比賽」，屆時上百顆南瓜羅列於金色水岸，彷彿一場熱鬧的金瓜派對。

活動粉絲頁也將舉辦「誰是神準王？」預測活動，只要留言預測冠軍南瓜王的重量，預測數字最接近者即可獲得淡水農會與龍口冬粉合作推出的最新產品滬尾南瓜冬粉。

今日記者會，葉惠青與淡水農會家政班合力製作應景的季節美食「滬尾金瓜香粽」，將香甜的栗子南瓜包入傳統的北部肉粽，是端午佳節美味的新選擇，同時邀請到淡水亞太飯店合作，推出季節限定的南瓜荷葉包。

另還有由台北海洋科技大學餐飲管理系主任徐軍蘭與馬偕醫護管理專科學校餐飲管理科老師王嘉豪領軍，帶領同學結合淡水農會系列產品，研發出創意的幸福南瓜家常菜，料理食譜將於新北市全國大南瓜比賽粉絲專頁公開分享。

新北市農業局長李玟表示，23將配合金瓜派對主題舉辦千人試吃活動，包含手信坊創意和菓子文化館獨家研發的「南瓜甜心塔」，以及淡水區農會與大同大學生物工程系共同研製的「南瓜啤酒」都將開放試吃，讓參與民眾可以品嘗派對小點，度過愜意的週末假日。

(中時 )