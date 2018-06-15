驚！比癌症還致命 心血管疾病年奪4.8萬條人命

2018年06月15日 11:33 中時 倪浩倫

衛福部今公布年度10大死因，癌症雖以年奪4萬8037條人命、連36年居首，但若將各自分出的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等「心血管疾病」加總起來，死亡總人數4萬316人卻還反而超過癌症。醫師強調，高達9成的心血管疾病是可以預防和高度控制的，只是因為疾病惡化緩慢，降低很多患者持續服藥和控制的順從性，相當可惜。

衛福部今公布最新年度10大死因，除了連續36年居首的癌症，第2~10名依據為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症後群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

然而，癌症雖以年奪4萬8037條人命再次創下新高、也再次居全死因之首，但其實從前一年2016年起，均屬於「心血管疾病」的心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓，相加起來的總死亡人口已悄悄超過癌症，今年再次以4萬316人、比癌症死亡人口多279人。

衛福部國健署副署長陳潤秋坦言，心血管疾病因為各自細分出去，各項疾病死亡人數自然少於癌症，但若通通加起來，對國人生命的威脅絕對不亞於癌症，尤其是排名第2的心臟疾病、第4的腦血管疾病、第8的高血壓，都和血壓與血管健康有關，至於年奪9845條人命、排名第5的糖尿病，除了本身血管會因此受損，也會產生很多共病，才會造成這麼多人因此死亡。她補充，飲食西化、高油高糖高油、肥胖，都是造成心血管疾病的主要危險因子。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道說，超過9成的心血管疾病是可以被預防，以及被高度控制來延緩病情惡化的，但以高血壓為例，統計顯示，超過3成的患者是「無意間」被發現的，「看看高血糖、高血脂，可能也有類似情況」，甚至有人是在心肌梗塞、腦中風送醫後，才知道自己長期有血壓問題。他建議，40歲以上民眾，應每年檢查一次血壓、血糖和血脂。

但王宗道坦言，心血管疾病屬於慢性病，病情惡化較慢，就算確診，很多人長期的生活型態控制、服藥順從性都很差，有人的藥愛吃不吃，也有人雖有固定吃藥，卻都不回診、不追蹤自己身體數值，都是讓心血管疾病死亡人數居高不下的原因；他說，患者除了要規律服藥、量血壓，也應每3~6個月回診一次，視狀況調整藥物，才能和疾病長久和平共存。

(中時 )