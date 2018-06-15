香蕉帶皮水煮沾醬吃？這2種吃法可能更好

2018年06月15日 11:20 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近來香蕉盛產，價格崩跌，令蕉農欲哭無淚，行政院長賴清德特別在臉書的個人粉絲專頁分享「香蕉帶皮水煮、沾大蒜醬油」的養生新吃法，引起許多人討論：香蕉皮到底可不可以連皮吃？而就在各界發起搶救蕉農的同時，網路卻散布謠言，指香蕉含有會致癌的殺蟲劑，如今這樣的訊息也已被農委會截圖送警方調查。

台灣香蕉香甜可口，揚名國際，賴清德的「香蕉連皮吃」食譜引發爭議後，隨即又在粉絲專頁澄清是「香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再沾大蒜、醬油」。其實，過去《康健》就曾介紹，香蕉皮確實藏有豐富的營養價值，甚至不輸果肉。

香蕉連皮吃的說法引發爭議後，賴清德再於臉書發文澄清是帶皮水煮後再剝皮吃。(圖片來源：擷取自賴清德臉書粉絲專頁）

香蕉是著名的快樂食物，所含的色胺酸與維生素B6均可協助腦部製造血清素，減輕焦慮、調節心情，豐富的鎂也有助安神。然而，你可能不知道，香蕉外皮的血清素含量，其實更勝於果肉。

農業期刊《植物的信號及行為（Plant Signaling & Behavior）》曾刊登一項研究，在香蕉各部分樣本中，熟透香蕉的外皮平均含15萬奈克（Ng）血清素；果肉的血清素則是3.5萬奈克。

此外，榮新診所營養師李婉萍表示，香蕉皮含有抗性澱粉，有助膳食纖維吸收、促進腸胃蠕動。近期日本研究更發現，香蕉表皮斑點愈多，愈有助於提升人體免疫力；香蕉的抗性澱粉也讓它備受減重人士青睞。

●香蕉皮可以這樣吃

然而，連皮吃香蕉似乎有違動物天性，畢竟連小猴子都會將外皮剝開再吃香蕉，李婉萍也並不特別推薦直接連皮吃，因為香蕉皮纖維過粗，不易入口。

但如果真的想要連皮吃，不妨與其他水果打成濃郁果昔，有助於去除香蕉皮的澀味；也可仿照西方家庭將香蕉對半切開，送進烤箱烤熟食用。

香蕉皮如果無法直接入口，可以和其他水果打汁當成奶昔喝。(圖片來源：亞培倍力素）

農藥克收欣 未核准用於香蕉

至於網路謠傳「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」，對於香蕉銷售無疑是雪上加霜。農委會動植物防疫檢疫局特別發布聲明表示，農藥克收欣是用於小葉菜類防治葉斑病及白粉病、以及草莓防治白粉病的殺菌劑，但並未核准用於香蕉。

農委會強調，市售香蕉驗出農藥克收欣是101年的舊聞，近3年來香蕉農藥殘留田間監測結果的合格率達97.6％，違規案件已經被裁處，並辦理安全用藥講習；而且衛福部106年及107年抽驗市售香蕉都沒有再驗出克收欣藥劑。

(中時電子報)