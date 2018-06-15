世足花絮》首戰普丁好嗨！ 俄國性感女球迷成「嬌點」

2018年06月15日 11:31 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，2018年世界盃足球賽（World Cup），昨晚（6/14）於俄羅斯正式揭開序幕，場內外湧入成千上萬的球迷，分別為沙烏地阿拉伯和俄羅斯加油，而透過攝影師的鏡頭，不僅看到了性感美豔的俄羅斯女球迷，也看見了受到宗教限制的沙烏地女球迷，讓兩種「嬌點」同時在場內和場外產生文化衝撞。

身為地主國的俄羅斯，在莫斯科的盧日尼基體育場（Luzhniki Stadium）對戰來訪的沙烏地阿拉伯，進行小組賽第一場比賽。在數萬名鄉親面前，「戰鬥民族」在上半場就率先以頭鎚、打破僵局而先拿下一分，也化解先前外界對俄羅斯國家隊的疑慮與擔憂。最終在90分鐘終場時，以5:0大比分擊敗沙烏地阿拉伯，漂亮地拿下第一場勝利。

世足賽場內，穿著性感服裝的俄羅斯女球迷。（圖/路透社）

世足賽場內，穿著性感服裝的俄羅斯女球迷。（圖/路透社）

世足賽場外，穿著傳統服裝的俄羅斯女球迷。（圖/路透社）

世足賽場外，穿著傳統服裝的俄羅斯女球迷。（圖/路透社）

雖然是俄羅斯主場，但高度重視賽事的沙烏地阿拉伯，不僅由王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）親率代表團訪問莫斯科，也有不少沙烏地的民眾組團進場，為自己的國家隊搖旗吶喊。

世足開幕賽場邊，全身包裹緊緊的沙烏地女球迷。（圖/路透社）

相對於同場的俄羅斯球迷，穿著相當保守的沙烏地球迷。（圖/路透社）

昨日開幕戰，當第5球踢進之際，普丁（圖右）與薩勒曼王儲（圖左）的反應。（圖/大陸央視直播）

不過，最耐人尋味的一個畫面，是當下半場傷停補時之際，俄羅斯在門前一記自由球破網後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）高舉雙手、和王儲略顯無奈的表情，正好被直播畫面捕捉到時，也讓這兩個戰略上亦敵亦友的國家領導人，似乎暗暗地在綠茵草地上進行了一場博奕。

(中時電子報)