南海造島利器 天鯤號實現重型挖泥船全船自主研製

2018年06月15日 11:32 中時電子報 喻華德

中國大陸最新重型挖泥船「天鯤號」在12日成功完成為期4天的首次海試。大陸媒體指出，其與眾不同不僅在於作為海上巨無霸的噸位，更在於它是迄今為止大陸疏浚業一系列科技創新成果的集大成者。

據《新華社》12日報導，天鯤號全船長140公尺，寬27.8公尺，最大挖深35公尺，總裝機功率25,843瓩，設計每小時挖泥6,000立方公尺，絞刀額定功率6,600瓩。姊妹船「天鯨號」每小時挖掘的海底混合物，可填滿一個標準足球場大、半公尺深的坑。天鯤號疏浚能力進一步提升，風化岩、岩石、淤泥、黏土等不同土質均能處理，最大排距達15公里，可稱削岩如泥。

在天鯤號的操控室前後兩側分別設置了航行臺和疏浚臺。作為天鯤號的大腦，這套設備是大陸最先進的絞吸挖泥船智慧整合控制系統，可即時顯示疏浚三維土質、推算潮位、管理能效、智慧自動挖泥。

天鯤號駛離江蘇啟東的造船廠碼頭出海試航。（圖/新華社 107年6月8日）

在船體上層居住區和主船體甲板之間，有多個氣囊進行隔離。這是天鯤號首創的氣動減震裝置。148只柔性氣囊挖泥時充滿氣體，有效緩衝船體工作狀態下的震動。

為適應惡劣海況，天鯤號做了諸多改進。船的橋架重量高達1,600噸，可滿足挖掘高強度岩石的需要。橋架配置了世界最大的波浪補償系統，能確保船舶在大風浪下的施工安全。船上配備的三纜定位系統，可適應4公尺高的波浪。

天鯤號的創新突破是全方位的。得益於強大的挖掘和吹填能力，天鯤號超越了現役亞洲第一的天鯨號。

重型挖泥船屬於高技術含量、資金密集型國家重要基礎裝備。過去，全世界只有少數幾個國家掌握自主設計建造的核心技術。

天鯤號船上裝備。（圖/新華社 107年6月7日）

在天航局投資建造的天鯨號誕生前，大陸重型挖泥船進口比例高達八九成。「大陸一直都是疏浚大國，但不是疏浚強國。」天航局技術中心常務副主任丁樹友表示。966年從荷蘭引進自航耙吸船「津航浚102」輪時，天航局付出高成本。

中交疏浚（集團）股份有限公司董事長周靜波表示，大陸只有實現重型挖泥船的自主設計建造，才能不受制於人，實現河道疏浚、航道開挖、海疆建設的獨立自主。

天鯤號的主控制室。(圖/新華社 107年6月7日）

天鯨號邁出了大陸大型疏浚裝備國產化第一步。天鯤號在此基礎上自主創新上又向前邁進了一大步，它是首艘大陸設計建造、擁有完全自主智慧財產權的重型自航絞吸挖泥船。

天鯤號象徵著大陸已經能夠自主設計建造新一代的重型自航絞吸挖泥船，實現了該船型關鍵技術的突破。

(中時電子報)