荖濃溪豪雨暴漲 桃源區勤和部落急撤離254人

2018年06月15日 11:26 中時 郭韋綺

為防豪雨成災，桃源勤和部落連夜撤離254人。(郭韋綺翻攝)

為防豪雨成災，桃源勤和部落連夜撤離254人。(郭韋綺翻攝)

熱帶性低氣壓壟罩，昨晚深夜高市山區雨勢增強，荖濃溪溪水暴漲，緊鄰溪畔桃源區勤和部落晚間執行預防性撤離，截至今天清晨6時止，總計撤離254人。

山區雨勢不斷，桃源區累積雨量達200毫米，桃源區公所災害應變中心二級開設，桃源區長謝英雄表示，為預防豪雨成災，昨晚10時許，由公所會同警消人員協助將住在台20線荖濃溪畔旁居民撤往至勤和平台避難，桃源消防分隊凌晨2時50分回報連夜撤離232名民眾安置至岡山榮民之家，部分居民也主動下山依親。

謝英雄說，目前通往勤和以上部落的道路雖仍保持暢通，不過仍有零星落石，提醒民眾盡量避開行駛落石路段。

高雄市府指出，昨晚迄今山區執行預防性撤離總計254人，包括桃源區勤和里昨深夜預防性撤離207人，以及那瑪夏區、桃源區、茂林區撤離的洗腎患者38人及孕婦7人、隨行家屬2人。

高雄雨勢清晨雨勢趨緩，水利局統計截至清晨6時全市各地24小時累計雨量為68毫米至174毫米不等，氣象局持續發布豪雨特報，根據水利署防災資訊服務網資料顯示，阿蓮區列一級淹水警戒，警戒範圍包括阿蓮區玉庫里、復安里、中路里、峰山里、南蓮里，低窪地區民眾提高警覺謹慎防範。

(中時 )