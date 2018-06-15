颱風季節來臨 內政部提醒：中颱最致命

2018年06月15日 11:31 中時 張理國

汛期及颱風季節來臨，根據消防署統計，近10年(2008年至2017年)共有51個颱風侵襲台灣，造成771人死亡，其中中度颱風莫拉克颱風就造成643人死亡，占總死亡人數比例約83.4%，顯見中度颱風的致命率甚至更高於強烈颱風。消防署表示，颱風期間致死率近5成的主因是「外出」，中颱因介於輕颱及強颱間，民眾容降低警覺，因此致死率最高。

消防署副署長江濟人表示，近10年侵襲台灣的颱風中，輕度颱風18個，造成8人死亡；中度颱風21個，造成732人死亡；強烈颱風12個，造成31人死亡。現在已進入防汛期，遭受颱風、水災與土石流侵襲的機率提高，呼籲民眾務必隨時掌握氣象動態，一旦知道颱風可能來襲，請多加利用電視、廣播、網路或「166」、「167」氣象錄音電話，掌握最新氣象動向，並可到中央災害應變中心「災害情報站」查詢最新災情資訊，隨時注意雨量及附近河川水位，家中準備食物、水、手電筒等防災用品等，以確保自身安全。

內政部提醒，因應颱風來臨，民眾應做好各項防颱準備，如居住在土石流、易淹水等高災害風險地方的居民，請配合政府預防性撤離，到安全地區或收容場所，以減少不必要的傷亡。若有登山或露營的計畫，請務必取消，如果冒險入山，不但危險，也無法盡興領略山林之美，更可能違反警戒區管制而受罰，若不幸受困求救，恐遭請求高額搜救費用，不可不慎。

最後內政部強調，多一分防範，少一分災情，在災害來臨前做好充分準備，也請大家發揮「自助、互助、共助」的精神，隨時分享防救災資訊，相互守望相助，這樣才能在災害風險越趨嚴峻的今天，有效確保自身生命與財產的安全。

(中時 )