北農公司資料 淪為民進黨選戰抹黑韓國瑜提款機!？

2018年06月15日 11:32 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北農產運銷公司2016年舉辦琉球旅遊簽呈。(圖/擷自段宜康臉書)

台北農產公司總經理吳音寧日前遭國民黨議員指控使用公帑買洋酒做公關，台北市長柯文哲即派政風員到北農查帳。農委會副主委陳吉仲對此質疑，政府的政風單位可以到一家公司這樣查嗎？北農亦批北市政風處製作調查報告行為已屬違法。不過，北農的資料一再外流到民進黨議員、立委手上，藉機攻擊前北農總經理、目前投入高雄市長選舉的韓國瑜。一樣是北農公司資料，不能讓所屬上級-台北市府查帳，但可以私下外洩給民進黨打選戰，只能說民進黨兩套標準好棒棒。

5月初，台北市議員周威佑與立委段宜康聯手出擊質問，台北農產運銷公司2016年舉辦琉球旅遊，當時總經理韓國瑜的夫人之旅費是公費埋單，要求台北市政府、市議會和北農董事會應該要查明。韓國瑜一反駁，北農簽呈隨即被PO上臉書：「各董監事之團費及隨行人員由本公司相關預算項下支付，眷屬部份則自费參加。」指公司核准公假公費隨行人員，明明只有董事長、總經理和其他5名員工，問韓國瑜「眷屬部分則自費參加」這幾個字是寫來騙小孩子的？問「這筆帳，您當總經理的北農公司是怎麼核銷的？」

近日，台北市議員周威佑又在臉書PO出北農公司資料表格，要「讓大家看看韓國瑜怎麼發獎金的：2015年，韓國瑜巧立名目，發放「年終特別獎金」567萬元，這是沒有任何明文依據的獎金。韓國瑜跳級拔擢的親信-路全利一個人就獨拿50萬元。韓國瑜安插到國貿部擔任經理的前北農董事-王丕火，獨得30萬元。」炮火隆隆直轟韓國瑜在北農種種作為，後續黑資料可能源源不絕，讓韓國瑜在高雄市長選舉永遠處理挨打狀態。

對台北市長柯文哲派政風員到北農查帳一事，北農再度重申，北農是自負盈虧的民營企業，依法政風機關並無調查公司經營事項的權限，北市政風處多次至本公司調查，已屬違法。未來將不再允許政風機構至北農調查，盼北市政風處不要再逾越法律權限。但北農公司簽呈等資料卻另闢「巧門」轉手民進黨打選戰，難怪身兼民進黨主席的總統蔡英文要力挺吳音寧做下去。只是，北農公司資料不准調查又外流綠營，兩套標準就隨便民進黨說東是東，說西是西了。

(中時電子報)