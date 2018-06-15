老人聽損 失智風險最高達5倍

2018年06月15日 11:38 中時 魏怡嘉

根據衛生福利部統計，台灣60歲以上有聽力損失的長輩，佔國內聽力損失人口數的75％，顯示聽力損失是老化的問題之一。醫師表示，聽損未戴助聽器者得到憂鬱症或容易悲傷的比例較配戴者多出50％，且與聽力正常的年長者相比，不管何種程度的聽力損失，罹患失智症的風險最高達5倍。

振興醫院耳鼻喉部暨聽覺醫學中心主任力博宏表示，老年性聽損的原因有很多種，多數是因為內耳功能隨著年紀漸大也跟著退化，也可能是中、外耳問題引起。而除了年齡因素之外，還有很多環境因素也會導致聽力損失，包括長時間暴露在噪音之下，這也使得年輕聽損人口愈來愈多，近20年來，年輕族群多喜歡長時間使用耳機，都是導致聽力下降的原因。

為讓民眾瞭解進而預防聽損，國內第一本全方位深入探討聽力損傷的「聽力完全寶典」即將付梓，作者力博宏主任表示，希望透過這本書，傳達「雙耳聆聽是天賦人權」，聽障問題由於不會對生命立即構成威脅，所以在健保及社福都被排在最後面，很多人認為，一耳聽力不好，用另一耳聽就可以了，但大腦是受雙耳訊息刺激，少了邊訊息接受刺激，會使得對應刺激區塊大腦產生退化，進而出現失智、憂鬱等問題。

再者，大小聽力問題對工作及生活都會造成影響，遇到這方面的問題，一定要尋求診斷，並接受藥物、手術、局部處置及戴助聽器輔助治療。力博宏主任在書中分享自身的臨床經驗，以及如何挑選聽力輔助器，同時提供聽力自我檢查方式，若講電話變得吃力、與一群人同時聊天時你聽得很不清楚，或跟人對話顯得有些吃力、對較大的聲音感到頭痛、老覺得別人說話太小聲或講話不清楚等，最好特別留意自己是否有聽損問題，並就醫接受專業評估。

(中時 )