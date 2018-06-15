收容人戒菸有成 法務部頒獎

監所「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。（法務部提供）

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為鼓勵矯正機關收容人戒菸，法務部特與衛生福利部國民健康署、財團法人董氏基金會共同合作辦理2018「戒菸就贏」比賽。14日在台北監獄舉辦頒獎典禮，現場先由醫師公開檢測確認7組收容人得獎資格後，在法務部政務次長陳明堂、矯正署長黃俊棠、國民健康署組長羅素英及董氏基金會等貴賓共同見證下，由陳明堂親自頒獎。

陳明堂表示，早期菸品屬矯正機關內禁止使用的違禁物品，衍生許多戒護管理困擾與風紀問題，為杜絕弊端，1993年7月修正監獄行刑法第47條規定，法務部開放年滿18歲的受刑人在指定時間、處所吸菸，並以鼓勵戒菸為出發點，積極協助收容人戒菸。參加「戒菸就贏」活動對於矯正機關推展菸害防制工作具拋磚引玉的效果，本次得獎收容人菸齡都很長，在努力克服菸癮的過程中，同學們除了感到身體比以前健康外，更了解只要有心，任何惡習都可以戒除。

矯正署黃署長表示，矯正機關收容性質特殊，高達9成收容人入監前即有吸菸習慣，鑑於吸菸人口比率甚高，所以矯正機關積極提動各項菸害防制工作，藉由多項獎勵措施，強化收容人戒菸意願；此外，由於在監毒品罪受刑人人數，長期均維持近5成比率，而戒毒應先從戒菸開始，戒菸不僅讓收容人學習「愛惜自己、尊重他人」，更在努力克服菸癮的過程中，培養自我控制意志力，對於未來戒除毒癮更加有信心。

本次7組得獎人立志戒菸，是因不忍增加家人的負擔、家人不放棄的愛、自身的健康、矯正機關同仁及不吸菸同學的鼓勵等，才使幾乎都有20年菸齡的他們度過一次又一次難熬的戒斷期。

法務部感謝社會各界對收容人健康之關心，此次活動除提高收容人戒菸意願外，更讓數容人瞭解自己做得到，遠離菸害，贏得健康。未來，所屬矯正機關將持續積極鼓勵收容人加入戒菸、拒菸的行列，讓大家有更好的生活空間及健康身體。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

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