鋼筋強度、搭接長度都不足 雲翠大樓倒塌案起訴建商3人

2018年06月15日 11:40 中時電子報 張祈 、 張國欽 中國時報／

花蓮雲門翠堤大樓在地震中倒塌。圖／本報資料照片

雲門翠提大樓在0206花蓮強震因倒塌造成14人死亡，檢方偵查今終結，建設公司劉姓負責人、游姓建築師、陳姓土木技師等3人，分別因設計、施工、監造的重大瑕疵，涉嫌業務過失致死，被提起公訴。

花蓮強震後，檢方隔天就立案偵辦，委託台灣省土木技師公會進行倒塌建物的鑑定工作，採樣過程經花蓮縣警察局刑事警察大隊全程攝影，經4個月偵辦，發現重大疏失。

檢調指出，劉姓建商不具土木技師等相關專業技師資格，竟自行雇工施作並自行監督，導致雲翠大樓施工錯誤，地震發生8秒後，建築物失衡向前跪倒，14人毫無逃生機會。

經土木技師工會鑑定，雲翠大樓因「設計疏失」約減少耐震能力2成，因「施工缺失」造成鋼筋強度減少，大樓耐震程度減少6至7成，兩者合併造成鋼筋強度僅剩原設計強度3成至4成。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，經偵辦發現重大疏失包括原設計錯估淨載重、門前內2根柱子分別搭接5根梁，導致土木技師施工困難，卻也沒有向建築師提出；施工部分則包括錯用強度少3分之1的樑柱、柱主筋搭接長度不足一半，造成握裹力不足，鋼筋強度無法完全發揮。

另外，死亡人數最多的漂亮生活旅店，負責人陳光印、王桂秀檢方偵查是否因變更結構成疏失疑慮，經調查發現皆依設計圖合法申請施工，與大樓倒塌無關，經鑑定比對原設計圖，並無媒體傳聞「拆除23面結構牆」一事，2人獲不起訴處分。

(中時電子報)