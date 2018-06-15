里幹事返鄉待親 里長夫婦加菜餞行

2018年06月15日 11:44 中時 馮惠宜

台中市南區國光里29歲里幹事吳嘉翔，因家庭因素請調回老家台南服務，15日是他在台中工作的最後一天，國光里長陳仁榮、市議員邱素貞除特別準備他喜歡吃的披薩為他餞行，感謝他協助推動里政，讓國光里充滿活力與朝氣。

陳仁榮表示，吳嘉翔擔任國光里幹事至今將近3年，剛來的時候雖是個「新人」，但他肯學習的態度令人印象深刻，嘴巴總掛著「是、是、是」工作認真、腳踏實地，推動里內各項服務使命必達，是一位不可多得的「好幫手」。知道他為就近照顧家人，請調回老家台南山上區公所服務，雖讓人不捨，但對於他的孝心，令人感佩與祝福。

15日是吳嘉翔在台中服務的最後一天，陳仁榮與市議員邱素貞特別準備他喜歡吃的披薩並貼心加菜為他餞行。吳嘉翔指出，甫獲選全國特優里長表揚的陳仁榮，凡事親力親為，從里長伯身上他除看見一顆追求創新的心，並體認到年輕是一種心態，無關年齡，這對他的工作信念幫助很大。

吳嘉翔說，一開始對陳仁榮的印象是一位資深里長，加上他的另一半邱素貞是現任的市議員，讓他抱持戰戰兢兢的心情，期待又害怕工作做不好。但經過這段期間的相處，覺得很幸運遇到陳仁榮與邱素貞這對賢伉儷以及他們的服務團隊，讓一個外地人感受到滿滿的溫暖。

吳嘉翔說，陳仁榮雖然連任5屆里長，但他的想法總是與時俱進，例如創立了里內鄰長及各種志工的LINE群組，也藉此鼓勵很多長輩開始學習使用手機，還陸續開辦了阿勃勒花黃金映象節等相關系列的活動。

(中時 )